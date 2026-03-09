Goal.com
Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

ネイマールがブラジルに希望をもたらす　カルロ・アンチェロッティ監督がサントスのスター選手を代表に選出　だが元バルセロナの英雄はワールドカップ前に落選する可能性も

ネイマールがブラジル代表の親善試合に向けた拡大予備メンバーに選出され、サントスのスター選手は2026年ワールドカップに向けた命綱を手にした。しかしカルロ・アンチェロッティ監督が見守る中、この伝説的フォワードは多大なプレッシャーに直面している。負荷管理のため次戦を欠場する彼は、最終選考での地位を確固たるものにするため、残されたたった1試合でコンディションを証明しなければならない。

  • アンチェロッティがネイマールの最終オーディションを監視する

    UOLによれば、ネイマールはアンチェロッティ監督が発表した、今後の国際試合期間に向けた拡大版暫定招集メンバーに名を連ねた。ブラジル代表は3月下旬にフランスとクロアチアとの対戦を控え、待望の2026年ワールドカップ開幕前の最後の国際試合期間を迎える。

    この救いの手にもかかわらず、34歳のネイマールは「負荷管理」のため、サンタスの次節ブラジレイラォン・ミラソル戦には出場しない。アンチェロッティ監督とCBF（ブラジルサッカー連盟）のロドリゴ・カエターノ理事は試合を視察するため、背番号10が監督に最終招集に値することを証明できる国内リーグ戦は、コリンチャンス戦が最後の機会となった。

  • FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-COUPE DE FRANCE-OLYMPIQUE LYONNAIS-OLAFP

    エンドリックがフランスサッカーで輝きを放つ

    予備リストには、1月にオリンピック・リヨンへ移籍して以来、代表チームのコーチングスタッフから注視されているエンドリックも名を連ねている。この10代の若き才能はフランスサッカー界で即座に存在感を示し、新たな環境に素早く適応しながら驚異的な潜在能力を披露している。

    リヨンでのわずか10試合の出場で、この若きフォワードはすでに5得点を記録し、3アシストを供給している。絶好調の彼にとって、最終選考に選ばれる確率は非常に高く、世界大会を控えたブラジル代表の攻撃陣に若きエネルギーを注入する重要な存在となるだろう。

  • ブレーマーが守備陣に復帰

    守備面では、ユヴェントスの主力選手ブレメルが50名以上を網羅する暫定招集リストに名を連ねた。このセンターバックは、2024年コパ・アメリカ（ドリバル・ジュニア監督下）以来、代表戦に出場していない。同年10月に左膝前十字靭帯を断裂する深刻な負傷を負ったためだ。

    その後、半月板手術も必要とする厳しいリハビリ期間を経て、驚くべき回復を見せている。現在トリノではレギュラーとして定着し、ロッカールームのリーダー的存在として台頭。その粘り強いプレーが、守備陣の強化を図るイタリア人指揮官の目に留まった。

  • FBL-WC-2022-MATCH54-BRA-KORAFP

    ロドリゴの去った穴を埋める

    ロドリゴの悲劇的な負傷により攻撃陣の補強が急務となった。レアル・マドリードのウインガーは前十字靭帯と半月板の断裂により今季絶望となり、ワールドカップ出場も不可能となった。この衝撃的な知らせを受け、ネイマールは同胞であるロドリゴに「弟分」かつ「後継者」と呼びかける感動的なメッセージを送った。

    ネイマールはこう綴った。「今日は僕にとって最も悲しい日の一つだ…必ず飛ぶように戻ってくるだろう」このチームにおける創造性の巨大な空白は、コーチングスタッフに視野を広げることを強いた。その結果、今後の親善試合は、突然キープレーヤーを失った攻撃陣を再構築するための重要な試金石となるだろう。

