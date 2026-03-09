ネイマールがブラジルに希望をもたらす　カルロ・アンチェロッティ監督がサントスのスター選手を代表に選出　だが元バルセロナの英雄はワールドカップ前に落選する可能性も

予備リストには、1月にオリンピック・リヨンへ移籍して以来、代表チームのコーチングスタッフから注視されているエンドリックも名を連ねている。この10代の若き才能はフランスサッカー界で即座に存在感を示し、新たな環境に素早く適応しながら驚異的な潜在能力を披露している。

リヨンでのわずか10試合の出場で、この若きフォワードはすでに5得点を記録し、3アシストを供給している。絶好調の彼にとって、最終選考に選ばれる確率は非常に高く、世界大会を控えたブラジル代表の攻撃陣に若きエネルギーを注入する重要な存在となるだろう。