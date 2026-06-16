ネイマールがパートナーのブルーナ・ビアンカルディとの間に第3子を授かる見込み。ブラジル代表のスター選手は、新たな「スパイス・ガールズ」バンドを結成すると冗談を飛ばしている。

ネイマールはパートナーのビアンカルディとの間に第3子を授かったと発表した。SNSで公開された性別発表動画では、娘のマヴィとメル、ネイマールの長男ダヴィ・ルッカも一緒にお祝いしていた。

この発表で、3人目の娘が誕生することが分かった。2026年W杯に向け怪我から回復中のブラジル代表FWにとって、明るい話題となった。