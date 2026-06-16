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ネイマールがパートナーのブルーナ・ビアンカルディとの間に第3子を授かる見込み。ブラジル代表のスター選手は、新たな「スパイス・ガールズ」バンドを結成すると冗談を飛ばしている。
ネイマール、ワールドカップ期間中に家族の近況を明かす
ネイマールはパートナーのビアンカルディとの間に第3子を授かったと発表した。SNSで公開された性別発表動画では、娘のマヴィとメル、ネイマールの長男ダヴィ・ルッカも一緒にお祝いしていた。
この発表で、3人目の娘が誕生することが分かった。2026年W杯に向け怪我から回復中のブラジル代表FWにとって、明るい話題となった。
「スパイス・ガールズになるんだ」
ネイマールに5人目の子どもが誕生した。ダヴィ・ルッカ、ヘレナ、マヴィ、メルの4人に続き、ビアンカルディさんとの間での3人目の子どもとなる。この知らせを受け、彼は「スパイス・ガールズみたいなバンドを組もうかな」と冗談を飛ばした。 元バルセロナとパリ・サンジェルマンのFWは「バンドを結成する。今日からスパイス・ガールズだ」と語った。
怪我でネイマールの復帰が遅れる
ピッチ外では家族に朗報があったが、ネイマールのブラジル代表での状況は依然不透明だ。彼はサントスでの試合で負ったふくらはぎのグレード2の怪我から回復中で、グループC初戦のモロッコ戦（1-1引き分け）を欠場した。
代表医療スタッフは、彼の過去の筋肉・足首トラブルを踏まえ、リハビリに慎重に取り組んでいる。5月中旬以降公式戦に出ていない34歳のネイマールにとって、回復が最優先だ。それでもチーム内での存在感は大きく、ブラジル代表は大会中、彼の経験が若手の手本になると期待している。
- AFP
決勝トーナメント進出をかけた時間との戦い
ブラジル代表は、ネイマールがまもなく練習に復帰し、決勝トーナメントに向けてコンディションを整えられると期待している。コーチ陣は回復を慎重に管理し、復帰を急がない。セレソンは6月20日のハイチ戦に向けて準備中だが、ネイマールは欠場する見込みだ。