ネイマールがサントスの練習場を所有することになる可能性も――ブラジル人スーパースターが抱える1300万ポンドの負債に関する衝撃的な詳細が明らかになった

この契約を確実なものにするため、サントスは、同クラブの有名なユースアカデミー拠点である「CTメニーノス・ダ・ヴィラ」を、実質的な法的担保として差し出した。もしクラブが債務不履行に陥った場合、この34歳のフォワードの代理人が同施設の管理権を取得する可能性がある。 また、この契約には債権者を保護するための厳格な政治的条件も盛り込まれている。2026年12月の選挙でテイシェイラが再選を果たせなかった場合、あるいはクラブが企業所有体制への移行を決定した場合、債務は直ちに全額返済されなければならない。これにより、クラブは現在の指導部に完全に依存することになり、今後数年間における経営上の柔軟性が制限されることになる。