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ネイマールがサントスの練習場を所有することになる可能性も――ブラジル人スーパースターが抱える1300万ポンドの負債に関する衝撃的な詳細が明らかになった
機密文書の流出にもかかわらず、決算が承認された
『エスタダン』紙と『スポーツ・インサイダー』の報道によると、サントスは、選手の父親が経営する肖像権管理会社NRスポーツに対し、1,300万ポンドの債務があることを正式に認めた。この事実が明らかになったのは、月曜日にクラブの審議委員会が2025年度の決算承認を行う会議を開くわずか数時間前のことだった。 理事会は賛成109票、反対37票、棄権1票で決算を承認し、マルセロ・テイシェイラ会長の支持率は74％となった。しかし、12月30日に締結された契約変更の詳細が、クラブに課せられた重い負担を浮き彫りにしたことで、会議の雰囲気は暗く覆われた。
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返済条件および即時延滞による罰則
この巨額の債務は2つの部分に分かれています。クラブはまず、2026年1月から5月にかけて、76万ポンドずつ5回の月賦で、合計400万ポンドを、物価調整なしで支払わなければなりません。その後、残りの900万ポンドは、6月から20万ポンドずつ43回の月賦で支払われることになっていますが、この部分はIPCA/FGV指数を用いてインフレ調整が行われます。 全体的な目標は、2030年初頭までに債務を完済することである。重要な点として、サントスが1回でも支払いを滞納した場合、クラブは900万ポンドの残高全額を直ちに現金で支払うことを義務付ける早期弁済条項に合意している。
危機に瀕する訓練場と政治的つながり
この契約を確実なものにするため、サントスは、同クラブの有名なユースアカデミー拠点である「CTメニーノス・ダ・ヴィラ」を、実質的な法的担保として差し出した。もしクラブが債務不履行に陥った場合、この34歳のフォワードの代理人が同施設の管理権を取得する可能性がある。 また、この契約には債権者を保護するための厳格な政治的条件も盛り込まれている。2026年12月の選挙でテイシェイラが再選を果たせなかった場合、あるいはクラブが企業所有体制への移行を決定した場合、債務は直ちに全額返済されなければならない。これにより、クラブは現在の指導部に完全に依存することになり、今後数年間における経営上の柔軟性が制限されることになる。
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総債務の増加
クラブの総負債が1億4600万ポンドにまで膨らんだことから、全体的な財政状況は依然として厳しい。短期債務は5300万ポンドに達し、2025年末までに未払い給与は200万ポンドを超えた。こうした深刻な財政的制約があるにもかかわらず、この選手は幼少期から応援してきたチームとの絆を強く保ち続けている。