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ネイマールがサントスの練習中にロビーニョ・ジュニアと乱闘したと報じられている。
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サントスの練習場での衝突
『グローボ・エスポルテ』によると、ネイマールは日曜日のレイ・ペレ施設での練習中、ロビーニョ・ジュニアにドリブルで抜かれたことに怒った。この練習は土曜のパルメイラス戦（ブラジル・セリエA）に出場しなかった選手対象だった。ネイマールは若手に「落ち着け」と注意したが、その後足をかけて転倒させ、口論から乱闘に発展した。
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舞台裏での混乱
サントス側は現時点でコメントを控えている。ネイマールの広報チームはグローボ・エスポルテの取材に「その件については何も知らない」と答えた。クラブ内部では波紋が広がっており、ロビーニョ・ジュニアの代理人が会長に苦情を申し立てた。
謝罪と関係の修復
激しい口論があったにもかかわらず、ネイマールはトレーニングセンターで元レアル・マドリードのウインガー、ロビーニョの息子である18歳の選手に謝罪した。2人の関係は「ゴッドファーザーとゴッドソン」のようで、すぐに修復されたという。両選手とも週末のダービー戦を欠場し、リザーブチームや選外メンバーと共にトレーニングを行っていた。
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ネイマールの今後はどうなるのか？
サントスは火曜日のコパ・スダメリカーナ・レコレタ戦へ準備中。クカ監督はネイマールの遠征メンバー入りを確認。チームは経験豊富なFWの情熱が力強いプレーにつながることを期待している。