Goal.com
ライブ
Neymar - Robinho JrGetty/GOAL
Moataz Elgammal

翻訳者：

ネイマールがサントスの練習中にロビーニョ・ジュニアと乱闘したと報じられている。

ネイマール
R. Junior
サントス
セリエA
Recoleta 対 サントス
Recoleta
コパ・スダメリカーナ

ネイマールはサントスの練習でロビーニョ・ジュニアと乱闘になり、押し合いへし合いの末に相手を転倒させた。しかし、今後の試合を控え、2人はすでに和解したという。

  • Neymar Robinho jrGetty Images

    サントスの練習場での衝突

    グローボ・エスポルテ』によると、ネイマールは日曜日のレイ・ペレ施設での練習中、ロビーニョ・ジュニアにドリブルで抜かれたことに怒った。この練習は土曜のパルメイラス戦（ブラジル・セリエA）に出場しなかった選手対象だった。ネイマールは若手に「落ち着け」と注意したが、その後足をかけて転倒させ、口論から乱闘に発展した。

    • 広告
  • San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    舞台裏での混乱

    サントス側は現時点でコメントを控えている。ネイマールの広報チームはグローボ・エスポルテの取材に「その件については何も知らない」と答えた。クラブ内部では波紋が広がっており、ロビーニョ・ジュニアの代理人が会長に苦情を申し立てた。

  • 謝罪と関係の修復

    激しい口論があったにもかかわらず、ネイマールはトレーニングセンターで元レアル・マドリードのウインガー、ロビーニョの息子である18歳の選手に謝罪した。2人の関係は「ゴッドファーザーとゴッドソン」のようで、すぐに修復されたという。両選手とも週末のダービー戦を欠場し、リザーブチームや選外メンバーと共にトレーニングを行っていた。

  • San Lorenzo v Santos - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    ネイマールの今後はどうなるのか？

    サントスは火曜日のコパ・スダメリカーナ・レコレタ戦へ準備中。クカ監督はネイマールの遠征メンバー入りを確認。チームは経験豊富なFWの情熱が力強いプレーにつながることを期待している。

コパ・スダメリカーナ
Recoleta crest
Recoleta
REC
サントス crest
サントス
SAN