ネイマールがサントスの練習中にロビーニョ・ジュニアと乱闘したと報じられている。

激しい口論があったにもかかわらず、ネイマールはトレーニングセンターで元レアル・マドリードのウインガー、ロビーニョの息子である18歳の選手に謝罪した。2人の関係は「ゴッドファーザーとゴッドソン」のようで、すぐに修復されたという。両選手とも週末のダービー戦を欠場し、リザーブチームや選外メンバーと共にトレーニングを行っていた。