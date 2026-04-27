ネイマールがウイルス性感染症でサントスの練習を欠席。ブラジル代表のW杯メンバー入りにまたも打撃。

ネイマールの一見些細な不運でさえ、代表の将来を左右すると見なされる。W杯が迫る中、彼はフィジカルと試合感覚を証明する必要がある。 たとえ病気でも練習を欠席すれば、代表コーチ陣を納得させるためのリズムが乱れる。クラブは治療が奏功していると説明するものの、また欠席したことで、伝説の10番の今季が断続的だという見方が強まった。健康が24時間以内に回復すれば、月曜にブエノスアイレスでサントスチームに合流する予定は変わらない。