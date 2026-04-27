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ネイマールがウイルス性感染症でサントスの練習を欠席。ブラジル代表のW杯メンバー入りにまたも打撃。
ウイルス感染でブラジルのスター選手が離脱
サントスは、ネイマールが体調不良で日曜日のCTレイ・ペレでの練習を欠席したと発表した。34歳のネイマールは、土曜のバイーア戦遠征に参加しなかったチームメイトと合流予定だったが、コパ・スダメリカーナ準備中の練習も欠席した。クラブは日曜朝、彼の行方への懸念を受け公式声明で状況を説明した。 クラブは「ネイマール・ジュニア選手は土曜夜にウイルス性疾患の症状を示し、投薬後に回復傾向。現在もサントス医療部門が経過観察中」と発表した。
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ペイシェとネイマールにとって重要な一週間
病気の発症は選手にもクラブにも不運だ。サントスは火曜にアルゼンチンでサン・ロレンソと戦うコパ・スダメリカーナに向けて準備中だ。 ネイマールはブエノスアイレス遠征に間に合うよう回復に努めているが、出場は不透明だ。ガビゴール、ウィリアン・アラオ、イゴール・ヴィニシウスもバイーア戦を欠場したものの、アルゼンチン遠征ではクカ監督の下で起用可能見込みだ。
ワールドカップへの野望が注目を集める
ネイマールの一見些細な不運でさえ、代表の将来を左右すると見なされる。W杯が迫る中、彼はフィジカルと試合感覚を証明する必要がある。 たとえ病気でも練習を欠席すれば、代表コーチ陣を納得させるためのリズムが乱れる。クラブは治療が奏功していると説明するものの、また欠席したことで、伝説の10番の今季が断続的だという見方が強まった。健康が24時間以内に回復すれば、月曜にブエノスアイレスでサントスチームに合流する予定は変わらない。
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今後の予定と回復状況
バイーア戦に臨んだサントス選手はヴィトーリアの練習施設で調整。土曜の試合に出場した選手はホテルで回復トレーニングに励んでいる。 サン・ロレンソとのアウェー戦を控えるスダメリカーナでは、ネイマールら主力の復帰が不可欠だ。その後、5月2日にパルメイラスとのセリエA、5月5日にパラグアイのレコレタとのアウェー戦と過密日程が続く。