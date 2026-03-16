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ネイマールがまたも外れる！カルロ・アンチェロッティ監督はブラジル戦とクロアチア戦の親善試合でサントスのスター選手を招集しなかったが、ワールドカップ出場の望みは依然として残っていると強調した
体調不良により、即座の復帰が叶わなかった
アンチェロッティ監督は、3月26日と31日に行われる試合の招集メンバーにこのFWを含めない方針だ。今回の招集は、2026年ワールドカップの最終メンバー発表を控えた「セレソン」にとって、最後の試金石となる。この決定について、監督は次のように説明した。「ネイマールもワールドカップに出場できる。もし次のワールドカップに100％の状態で臨めるなら、彼はワールドカップに出場できる。 なぜ今回、彼がリストに入っていないのか？それは彼が100％の状態ではないからだ。我々は今、100％の状態でプレーできる選手を必要としている。しかし、先ほども言ったように、最終メンバーの選定となると話は別だ。ネイマールはトレーニングと試合を続け、良好なコンディションで自身の能力を発揮し続けなければならない。」
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才能よりも身体能力が重視される
この攻撃的選手は復帰後、時折素晴らしいプレーを見せているものの、技術力だけでは現在の布陣での定位置を確保するには不十分だ。コーチ陣は彼を注視しているが、膝の手術からの長期にわたる回復を経て、まだピークの状態には達していないと感じている。元レアル・マドリード監督は、週末のコリンチャンス戦でネイマールが90分間プレーしたことを受け、その判断の根拠について次のように詳しく説明した。「これは身体的な評価であり、技術的な評価ではない。 「ボールを持ったネイマールは非常に優れている。しかしコーチングスタッフ、そして私にとって、彼はまだ能力の100％を発揮しているわけではない。能力の100％を発揮できるよう、彼は努力しなければならない。これは私個人の意見であり、今後数ヶ月間にわたって彼の試合を見守り続けるスタッフ全員の意見でもある。」
最近のパフォーマンスが注目されている
カンピオナート・ブラジレイロ・セリエAでの彼のコンディションは、厳しく注視されてきた。膝の手術により3試合を欠場した後、ヴァスコ・ダ・ガマ戦でリーグ戦に復帰し、90分間フル出場して2ゴールを挙げ、2-1の勝利に貢献した。 彼のコンディションを確認するため、監督は続くミラソル戦（2-2の引き分け）の視察に赴いたが、この攻撃的選手はメンバーから外された。その後、コリンチャンス戦（1-1の引き分け）では再びキャプテンを務めた。アシスタントコーチのミノ・フルコとフランチェスコ・マウリが見守る中、彼の得点への脅威は最小限にとどまったものの、チーム唯一のゴールをアシストすることに成功した。
- AFP
大会まであとわずか
準備が最終段階に入る中、このチームの象徴的存在である彼が、依然としてトップレベルの国際サッカーの過酷な戦いに耐えられることを証明しなければならないというプレッシャーが高まっている。3月にボストンとオーランドで行われる親善試合を経て、この南米の強豪はリオデジャネイロでパナマと対戦し、6月にはエジプトとの最終調整試合に臨む予定だ。同国歴代最多得点記録保持者への扉はまだ開かれているが、そのチャンスの窓は急速に閉まりつつある。
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