ネイマールがまたも外れる！カルロ・アンチェロッティ監督はブラジル戦とクロアチア戦の親善試合でサントスのスター選手を招集しなかったが、ワールドカップ出場の望みは依然として残っていると強調した

この攻撃的選手は復帰後、時折素晴らしいプレーを見せているものの、技術力だけでは現在の布陣での定位置を確保するには不十分だ。コーチ陣は彼を注視しているが、膝の手術からの長期にわたる回復を経て、まだピークの状態には達していないと感じている。元レアル・マドリード監督は、週末のコリンチャンス戦でネイマールが90分間プレーしたことを受け、その判断の根拠について次のように詳しく説明した。「これは身体的な評価であり、技術的な評価ではない。 「ボールを持ったネイマールは非常に優れている。しかしコーチングスタッフ、そして私にとって、彼はまだ能力の100％を発揮しているわけではない。能力の100％を発揮できるよう、彼は努力しなければならない。これは私個人の意見であり、今後数ヶ月間にわたって彼の試合を見守り続けるスタッフ全員の意見でもある。」