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Krishan Davis

翻訳者：

ネイサン・デ・キャット：アンデルレヒトの巨漢ティーンエイジャーMF、バイエルン・ミュンヘンなどが関心を示す中、高額移籍が目前に

ネイサン・デ・キャットは、比喩的にも文字通りにも、ベルギーが生んだ次なる大物だ。わずか17歳にして、このミッドフィールダーはすでに188cmという長身を誇っているが、まだ成長の余地は十分にある。アンデルレヒトの名門ユースシステムから現れた最新の逸材である彼の魅力は、その身長だけにとどまらない。

クラブのアカデミー出身者であるヴィンセント・コンパニ、ロメル・ルカク、ユーリ・ティエレマンスに続き、デ・カットはトップチームでの初のフルシーズンを迎え、ベルギーの名門クラブで輝きを放っている。中盤での一連の圧倒的なパフォーマンスは、その若さを感じさせないほどで、多くの注目を集めている。その活躍ぶりは、レッドデビルズ（ベルギー代表）として、今夏のワールドカップへの出場という、当初は考えられなかった可能性さえも視野に入れてくるほどだ。

実際、この10代の選手にとって、今夏は極めて重要な時期となるだろう。契約最終年を迎える彼に対し、契約更新の兆しは全く見られないため、アンデルレヒトは12ヶ月後に無償で彼を失う事態を避けるべく、この貴重な戦力を格安で売却せざるを得なくなる可能性が高い。

デ・カトのブレイクとなった今シーズンの活躍は、ブンデスリーガの強豪やプレミアリーグを含む多くのクラブから移籍への関心を集めている。このミッドフィルダーがこれほど大きな注目を集めている理由とは……

  • SOCCER CPL D24 RSCA FUTURES VS LOMMEL SKAFP

    すべてが始まった場所

    2008年の夏、ブリュッセル郊外のヴィルフォールデで生まれたデ・カットは、KVメヘレンでのプレーを経て10歳の時にアンデルレヒトの目に留まり、同クラブの有名な育成システムに加わったため、ベルギーの首都を代表するこのクラブへの加入は、ごく自然な次のステップだった。

    デ・カットは、早い段階から将来を嘱望されていたこともあり、アンデルレヒトの各年代別チームを急速に駆け上がった。15歳の誕生日を迎える前にU-18チームへの昇格を果たすという驚異的なスピードを見せ、2024年1月にはアンデルレヒトのトップユースチームでありリザーブチームとしての役割も担う「RSCAフューチャーズ」に加わり、さらなる飛躍を遂げた。同チームでプロデビューを果たした。

    この守備的ミッドフィールダーは2024年8月に新契約を結び、プレシーズンツアーに帯同したことで正式にトップチームに昇格したが、出場時間の大部分は引き続きRCSAフューチャーズで消化していた。16歳にして度々キャプテンを務めた同レベルでの2024-25シーズンの活躍が、シーズン終盤のトップチームへのブレイクスルーの道を開き、それ以来、彼は後戻りすることなく活躍を続けている。

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  • 転機

    2025年2月、わずか16歳7ヶ月1日の若さで、ジョゼ・モウリーニョ率いるフェネルバフチェとのヨーロッパリーグプレーオフ第2戦で8分間の出場を果たし、トップチームでの初体験を味わったものの、デ・カットはレギュラーとしての出場機会を得るまで辛抱強く待つ必要があった。

    その機会はついに昨年4月に訪れた。ベルギー・プロリーグの優勝を決定するチャンピオンシップ・プレーオフにおいて、この10代の若者は実力を証明するよう信頼を寄せられたのだ。アンデルレヒトが優勝候補から大きく外れていたこともあり、このミッドフィールダーは総当たり戦の全試合で途中出場として安定した出場時間を確保し、5月のロイヤル・アントワープ戦ではペナルティエリア内でボールを拾い、迷いのない低いシュートをネットに突き刺して、自身初のトップチームでのゴールを挙げた。

    この一連の試合がデ・カットにとって飛躍のきっかけとなった。昨夏のU-17欧州選手権でベルギー代表として活躍した彼は、その早熟な才能を証明するかのように、2025-26シーズンは開幕からスタメンとして起用されている。

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    調子はどう？

    デ・キャットはトップチームでのチャンスをしっかりと掴んだ。シーズン開幕戦のウェステルロ戦では、ダイナミックかつ圧倒的な個人プレーを見せ、フルデビュー戦をアシストで飾った。彼はピッチの至る所に存在感を示し、9回のボール奪取を記録。放送局DAZNからは彼だけのハイライト映像が特集されるほどだった。まだ17歳ながら、それ以来数週間、数ヶ月の間に、彼はほぼ不動のスタメンとしての地位を確立している。

    今シーズン初ゴールは10月、シント＝トゥルイデン戦で生まれた。デ・キャットは2人のディフェンダーを巧みにかわし、25ヤード（約23メートル）の距離からゴール上隅を突き刺す驚異的なロングシュートを決めた。11月には、ライバルであるクラブ・ブルージュ戦での決定的な活躍を含め、アンデルレヒトが4連勝で勢いに乗る中で輝きを放ち、プロリーグの月間最優秀選手賞を受賞した。

    デ・カットはベルギーの年間最優秀若手選手に選出されたが、その一方でクラブは厳しい冬を過ごした。5試合未勝利が続いた末、2月にベスニック・ハシ監督が解任される事態となった。それ以来、彼はチームの立て直しに不可欠な存在となっており、より攻撃的なポジションで4試合連続の得点関与を記録。ベルギーカップ準決勝第2戦では、再びアントワープを翻弄し、ピンポイントのボレーシュートを決めて試合を決定づける活躍を見せた。

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    最大の強み

    デ・キャットはすでに190cmの身長を誇り、まだ成長の余地も十分にあるが、その身長こそが彼の最大の武器とは限らない。確かに、その長身で細身の体格のおかげで、ピッチ上を軽やかに駆け抜け、ディフェンダーを比較的容易にかわすことができるが、彼はそれに加えて、試合を読む力、冷静さ、そして激しいタックルも兼ね備えている。彼の卓越したメンタリティも、きっと大きな力となるだろう。 「私の唯一の関心事は、日々成長し、常に目標を高く設定し続けることだ」と、彼は1月に『ニウスブラッド』紙に語った。

    ジェレミー・タラヴェル新監督が彼をより前線に配置するという決断は、見事な采配だったようだ。より攻撃的な役割において、デ・キャットの視野の広さ、パス能力、そして力強いドリブルを最大限に引き出し、ゴールへの脅威としても機能させている。DAZNの取材に対し、パフォーマンスの向上についてこの若き選手は次のように語った。「偶然なんてものはないと思う。 違いは、彼［タラヴェル］が僕にもっと自由を与えてくれることだ。彼は誰がそれをこなせるか、誰がこなせないかを知っている。彼が重要な存在だったと思うよ」

    この10代の選手が中盤のほぼどこでもプレーできることを証明しているという事実は、彼の市場価値にさらに1桁を加えることになるかもしれない。まだ若くして、彼はすでにほぼ完璧なミッドフィルダーに近い姿を見せており、この年齢で彼ほど技術に恵まれた選手はそう多くないだろう。

  • SOCCER JPL D22 RSC ANDERLECHT VS FCV DENDER EHAFP

    改善の余地がある

    デ・キャットのプレーに欠点が少ないことはますます明らかになってきているが、年齢を考慮すれば、一部の面でまだ未熟な部分が残っているのも無理はない。彼はその巨体をどう活かすか模索中であり、その結果、経験豊富な相手に力負けしてしまうこともある。また、空中戦での脅威も本来あるべきほどではないが、それは必ずしも彼の役割ではない。

    このミッドフィルダーの攻撃面での統計値は最近明らかに向上しているが、攻撃プレーのその側面をさらに高次元へと引き上げるため、トレーニングではシュートやフィニッシュの精度向上にも力を注いでいる。規律面もまた課題と言えるだろう。デ・キャットは今シーズン、イエローカード累積によりすでに1試合の出場停止処分を受けている。

  • rice(C)Getty images

    次は……デクラン・ライス？

    デ・カットが全開でプレーし、ふさふさとした髪を揺らしながらピッチを駆け抜け、次々と距離を詰めていく姿を見ると、ある一人の選手が思い浮かぶ。この若きベルギー人選手と同様、デクラン・ライスもウェストハムでは守備的ミッドフィールダーとしてキャリアをスタートさせたが、その後さらに大きな存在へと成長し、アーセナルでもその進化を続け、現在はミケル・アルテタ監督の下で攻守に活躍する「No.8」となっている。

    デ・カットがより攻撃的な役割へと移行したのは、キャリアのかなり早い段階だったかもしれないが、この2人のミッドフィールダーのプレーには依然として多くの共通点がある。ライスはデ・カットよりわずか数センチほど背が低いだけであり、長いストライドを活かして広範囲をカバーする巧みなボールキャリアーとなっている。同時に、状況に応じてパスを散らしたり、素早くタックルに飛び込んだりする能力も兼ね備えている。 デ・カットと同様、このイングランド代表選手も、セットプレーを通じて特に、より得点への脅威となり、創造的な存在へと成長した。

    偶然にも、ライスはデ・カットが憧れる選手の一人だ。「僕のロールモデルは、アーセナルのデクラン・ライスとマンチェスター・シティのロドリです」と彼は最近『ニウスブラッド』紙に語った。「あのレベルに到達するには、一生懸命努力しなければなりません」

    ライスは確かに、この10代の選手が将来どのような選手になれるかを示す基準となる存在だが、技術的な面ではすでに彼を上回っているとも言える。彼に熱視線を送るクラブは、間違いなくその潜在能力を見抜いているだろう。

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    次は何が待っているのでしょうか？

    デ・カットの急成長のタイミングは、アンデルレヒトにとって複雑な思いを抱かせるものとなるだろう。来シーズンの欧州カップ戦出場権獲得を目指すクラブとしては、彼を擁していることを喜ぶ一方で、2024年に結んだ契約の残存期間はあと1年しかなく、選手本人は契約延長にあまり乗り気ではないと報じられている。これまでのところ、パルス・ウィット（アンデルレヒトの愛称）は彼の金銭的な期待に応えられておらず、交渉は両親が担当しているからだ。

    当然のことながら、ブリュッセルでの台頭に伴い、このミッドフィルダーを巡る移籍の噂は絶えない。ブンデスリーガの強豪であるバイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、バイエル・レバークーゼンに加え、プレミアリーグのトッテナム、アストン・ヴィラ、エヴァートンも、この17歳の選手に関心を寄せていると報じられている。 12ヶ月後に無償で彼を失うリスクを考慮し、アンデルレヒトは今夏、アカデミーから輩出したこの新たな逸材を手放すにあたり、わずか3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）でも受け入れる意向だとされている。とはいえ、それでもクラブ史上最高額の移籍金となることは間違いない。

    3月上旬にDAZNの取材に応じたデ・キャットの言葉は、くすぶる憶測にさらに拍車をかける結果となった。夏の移籍の可能性について問われると、彼は「サッカーの世界では物事は急速に動くものだ」と述べた。「それについてはコメントしない。私がその質問に答えることは決してないことはご存知だろう。正直なところ、私自身もまだ分からないんだ。」

    短期的には、デ・キャットはベルギー代表のワールドカップメンバー入りを目指している。まだA代表に招集されたことさえないにもかかわらず、意外な快進撃を期待しているのだ。現在の勢いを見れば、その可能性を否定することはできない。

    「今シーズンの残りの展開次第だが、僕より大きなキャリアを歩んでいる選手はたくさんいることは分かっている」と彼は語った。「代表監督から招集があれば断るつもりはないが、必ずしも今回のワールドカップである必要はない。もし選ばれなくても全く不満はないが、選ばれれば嬉しいね」

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