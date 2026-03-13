ネイサン・デ・キャット：アンデルレヒトの巨漢ティーンエイジャーMF、バイエルン・ミュンヘンなどが関心を示す中、高額移籍が目前に

デ・カットの急成長のタイミングは、アンデルレヒトにとって複雑な思いを抱かせるものとなるだろう。来シーズンの欧州カップ戦出場権獲得を目指すクラブとしては、彼を擁していることを喜ぶ一方で、2024年に結んだ契約の残存期間はあと1年しかなく、選手本人は契約延長にあまり乗り気ではないと報じられている。これまでのところ、パルス・ウィット（アンデルレヒトの愛称）は彼の金銭的な期待に応えられておらず、交渉は両親が担当しているからだ。
当然のことながら、ブリュッセルでの台頭に伴い、このミッドフィルダーを巡る移籍の噂は絶えない。ブンデスリーガの強豪であるバイエルン・ミュンヘン、ボルシア・ドルトムント、バイエル・レバークーゼンに加え、プレミアリーグのトッテナム、アストン・ヴィラ、エヴァートンも、この17歳の選手に関心を寄せていると報じられている。 12ヶ月後に無償で彼を失うリスクを考慮し、アンデルレヒトは今夏、アカデミーから輩出したこの新たな逸材を手放すにあたり、わずか3000万ユーロ（2600万ポンド／3500万ドル）でも受け入れる意向だとされている。とはいえ、それでもクラブ史上最高額の移籍金となることは間違いない。
3月上旬にDAZNの取材に応じたデ・キャットの言葉は、くすぶる憶測にさらに拍車をかける結果となった。夏の移籍の可能性について問われると、彼は「サッカーの世界では物事は急速に動くものだ」と述べた。「それについてはコメントしない。私がその質問に答えることは決してないことはご存知だろう。正直なところ、私自身もまだ分からないんだ。」
短期的には、デ・キャットはベルギー代表のワールドカップメンバー入りを目指している。まだA代表に招集されたことさえないにもかかわらず、意外な快進撃を期待しているのだ。現在の勢いを見れば、その可能性を否定することはできない。
「今シーズンの残りの展開次第だが、僕より大きなキャリアを歩んでいる選手はたくさんいることは分かっている」と彼は語った。「代表監督から招集があれば断るつもりはないが、必ずしも今回のワールドカップである必要はない。もし選ばれなくても全く不満はないが、選ばれれば嬉しいね」