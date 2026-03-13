ネイサン・デ・キャット：アンデルレヒトの巨漢ティーンエイジャーMF、バイエルン・ミュンヘンなどが関心を示す中、高額移籍が目前に

デ・キャットはすでに190cmの身長を誇り、まだ成長の余地も十分にあるが、その身長こそが彼の最大の武器とは限らない。確かに、その長身で細身の体格のおかげで、ピッチ上を軽やかに駆け抜け、ディフェンダーを比較的容易にかわすことができるが、彼はそれに加えて、試合を読む力、冷静さ、そして激しいタックルも兼ね備えている。彼の卓越したメンタリティも、きっと大きな力となるだろう。 「私の唯一の関心事は、日々成長し、常に目標を高く設定し続けることだ」と、彼は1月に『ニウスブラッド』紙に語った。

ジェレミー・タラヴェル新監督が彼をより前線に配置するという決断は、見事な采配だったようだ。より攻撃的な役割において、デ・キャットの視野の広さ、パス能力、そして力強いドリブルを最大限に引き出し、ゴールへの脅威としても機能させている。DAZNの取材に対し、パフォーマンスの向上についてこの若き選手は次のように語った。「偶然なんてものはないと思う。 違いは、彼［タラヴェル］が僕にもっと自由を与えてくれることだ。彼は誰がそれをこなせるか、誰がこなせないかを知っている。彼が重要な存在だったと思うよ」

この10代の選手が中盤のほぼどこでもプレーできることを証明しているという事実は、彼の市場価値にさらに1桁を加えることになるかもしれない。まだ若くして、彼はすでにほぼ完璧なミッドフィルダーに近い姿を見せており、この年齢で彼ほど技術に恵まれた選手はそう多くないだろう。