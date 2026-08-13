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ネイサン・コリンズ、ジョーダン・ヘンダーソンの基準を土台にしたブレントフォードのさらなる成長に期待
ヘンダーソン、忘れがたい印象を残す
ブレントフォードの主将コリンズは、チェルシー移籍後もヘンダーソンが残した高い基準を自分たちのチームが維持できる用意はできていると強調した。ヘンダーソンは昨季、34試合に出場し、キース・アンドリュース率いるチームのプレミアリーグ9位フィニッシュに貢献した後、早期に退団を決断した。アイルランド代表DFは、元アヤックスMFが築いた規律とプロ意識の土台が、チーム文化の中で今後も受け継がれていくとの確信を示している。
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コリンズ、主将の影響力を称賛
ヘンダーソンの経験とリーダーシップは、昨季を通してブレントフォードのロッカールームに強い印象を残した。コリンズは『Sky Sports』に対し、かつてのチームメートについて次のように高く評価した。「一番大きいのは、彼の人間性だ。短い在籍期間ではあったが、彼はここでの時間を本当に楽しんでいたと思う。
「シーズン終盤には、彼がどんな人間で、何を大事にしているのかがはっきりと表れていた。誰とでもうまくやっていたし、とても良い姿勢を持っていて、人と話すことを楽しみにしていた。そしてピッチ上での基準の高さは本当に大きかった。彼はそれを周囲にも求めていたし、高い基準を持っていた。トレーニングでも本当に強く引っ張っていた。
「彼がいなくなったのは痛いが、その役割に入ってチームを助けられる選手は何人かいる。彼が昨季に残したものは、これからも続いていくと思う」
クラブ史上最高額の新戦力が空白を埋める
経験豊富なMFの退団に対応するため、ブレントフォードは素早く動き、ランスからママドゥ・サンガレをクラブ記録となる4100万ポンドで獲得した。23歳の同選手は、ランスのクープ・ドゥ・フランス制覇に貢献し、昨季リーグ・アンで最も多くのボール奪回数を記録するなど、印象的な実績を携えて加わる。
コリンズは新MFの加入を歓迎し、次のように付け加えた。「彼は多くのエネルギーをもたらしてくれる。タックルも多いし、前向きなパスも出せる。本当に優れたフットボーラーであり、賢いフットボーラーだ。英語もとてもうまいので、すごくうまくチームに溶け込んでいる。彼が前にいてくれれば、すべての選手にとって大きな助けになるだろう」
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トッテナムの対戦が決意を試す
ブレントフォードは8月22日（土）、ホームでロベルト・デ・ゼルビ率いるトッテナム・ホットスパーと対戦し、プレミアリーグのシーズンをスタートする。スパーズの刷新された布陣に対しては、サンガレをコリンズと並べてどう組み込むかが重要になる。Gテック・コミュニティ・スタジアムで好結果をつかめれば、ザ・ビーズの欧州大会出場権獲得へ向けた戦いに弾みがつく。
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