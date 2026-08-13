ヘンダーソンの経験とリーダーシップは、昨季を通してブレントフォードのロッカールームに強い印象を残した。コリンズは『Sky Sports』に対し、かつてのチームメートについて次のように高く評価した。「一番大きいのは、彼の人間性だ。短い在籍期間ではあったが、彼はここでの時間を本当に楽しんでいたと思う。

「シーズン終盤には、彼がどんな人間で、何を大事にしているのかがはっきりと表れていた。誰とでもうまくやっていたし、とても良い姿勢を持っていて、人と話すことを楽しみにしていた。そしてピッチ上での基準の高さは本当に大きかった。彼はそれを周囲にも求めていたし、高い基準を持っていた。トレーニングでも本当に強く引っ張っていた。

「彼がいなくなったのは痛いが、その役割に入ってチームを助けられる選手は何人かいる。彼が昨季に残したものは、これからも続いていくと思う」