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ヌーノ・エスピーリト・サントが、ミルウォールとのダービーを前にウェストハムに守備のミス修正を促す
ヌーノ監督、激しいロンドン・ダービーを前に集中を要求
ウェストハムのヌーノ・エスピリト・サント監督は、土曜日に控えるミルウォールとの激しいダービーに向けて、守備の即時改善を求めた。チャンピオンシップ首位のチームは、火曜日の夜にホームでフラムに3-2で惜敗し、カラバオカップ敗退が決まった。
今夏加入のモラトとパブロのゴールでウェストハムは2度追いついたが、77分にオスカル・ボブが決勝点を決め、アウェーのフラムが勝利した。
ヌーノ監督は、サウスイースト・ロンドンへの遠征を前に、選手たちが守備の緩みをなくさなければならないと強調した。
- Martin Dalton
指揮官、チームにカップ戦敗退の失望を乗り越えるよう促す
試合後に話したヌーノは、結果への悔しさを示しつつ、選手たちの奮闘とホームのサポートを称賛した。チームの攻撃面での出来には満足感を示した一方で、個々の守備のミスが勝ち上がりを逃す要因になったと強調した。
指揮官は、大一番を控える中でチームがこのつまずきにいつまでもとらわれてはいられないと主張した。
「選手たちが注いだ努力を思うと悔しいが、ミスを犯し、その代償を払うことになった」とヌーノは述べた。「守備面では改善すべき点があるが、悲しんでいる時間はない。土曜日に向けて集中しなければならない。今週は我々にとって非常に重要な1週間だ」
ライバル同士が2012年以来初の対戦に向けて準備を進める
週末にザ・デンで行われる一戦は、ウェストハムとミルウォールが2012年2月以来に戦う公式戦となる。当時はウェストハムが2-1で勝利した。この対戦から多くのことが変わった。当時の試合では、ハリー・ケインがミルウォールの途中出場選手として登場し、ガリー・オニールはウェストハムのベンチに入っていた。
ウェストハムはプレミアリーグへの即時復帰を目指してチャンピオンシップ首位につける一方、ミルウォールは公式戦直近6試合で4敗を喫しており、立て直しを狙っている。
ライオンズは最近の未勝利にもかかわらず、なお首位とは勝ち点4差につけている。
- Martin Dalton
ウェストハムは首位の座の維持を目指す
フラムのアルバロ・アルベロア監督が就任後初のアウェー戦勝利を祝う中、ウェストハムはリーグ戦再開に向けて素早く立て直さなければならない。ヌーノ監督のチームは、順位表首位でのリードを守る考えだ。
指揮官は、自チームがイングランドサッカー界でも屈指の激しいライバル対決に必要な強度を示すことを期待している。
ウェストハムは好調な攻撃力を結果につなげ、ザ・デンで貴重な勝ち点3の獲得を目指す。
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