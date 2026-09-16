ウェストハムのヌーノ・エスピリト・サント監督は、土曜日に控えるミルウォールとの激しいダービーに向けて、守備の即時改善を求めた。チャンピオンシップ首位のチームは、火曜日の夜にホームでフラムに3-2で惜敗し、カラバオカップ敗退が決まった。

今夏加入のモラトとパブロのゴールでウェストハムは2度追いついたが、77分にオスカル・ボブが決勝点を決め、アウェーのフラムが勝利した。

ヌーノ監督は、サウスイースト・ロンドンへの遠征を前に、選手たちが守備の緩みをなくさなければならないと強調した。