ウッレヴォール・スタディオンで行われたUEFAネーションズリーグの一戦は、アーリング・ハーランドとクリスティアーノ・ロナウドによる大物対決として注目を集めた。ただ、後者はベンチスタートとなり、立ち上がりは途中出場を待つ形となった。アル・ナスルのスーパースターが先発メンバーに入らなかったにもかかわらず、試合はいきなり驚異的なテンポで幕を開けた。22歳の誕生日を迎えたジョアン・ネヴェスは、13分にヘディングシュートをクロスバーのわずか上へ飛ばし、ゴールこそならなかったものの、ポルトガルが序盤からボール保持と主導権掌握を狙っていることを印象づけた。

ノルウェーはエースFWハーランドを中心に反撃。ゴールへ向かったシュートはジオゴ・コスタに足で見事に防がれた。この決定機逸が高くついたのは、そのわずか直後だった。17分、すでに前回ウェールズ戦で決勝点を決めていたジョアン・フェリックスがペナルティーエリア手前でボールを受けると、冷静に流し込み、アウェーのポルトガルに先制点をもたらした。