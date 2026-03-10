ニューバランスが新鋭のブートパックを発表、エベレチ・エゼ、ティモシー・ウィア、エンドリックがワールドカップに向け準備万端

アメリカ・カナダ・メキシコでのワールドカップ開催まで100日を切った今、ニューバランスはアスリート第一主義を貫き、着用者がスピード・コントロール・技術を独自の方法で解釈することに焦点を当てたコレクションを発表した。

新デザインのフロンv8（サカ、エゼ、ウィアらが愛用）とテケラ（エンドリックが選んだモデル）は、魅惑的なピンクを基調に、かかととソールに白のアクセントを施した仕様。一方、クリーンな442 v3は主に白を基調とし、ニューバランスの「N」ロゴ周辺とソールプレートにピンクが配されている。