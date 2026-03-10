Goal.com
NB Pure AmbitionNew Balance/GOAL
Krishan Davis

翻訳者：

ニューバランスが新鋭のブートパックを発表、エベレチ・エゼ、ティモシー・ウィア、エンドリックがワールドカップに向け準備万端

アメリカ、カナダ、メキシコでのメインイベント開催までカウントダウンが始まる中、ニューバランスは2026年ワールドカップに向けた気分を盛り上げるべく、最大の舞台にふさわしい最新モデルを発表。フロン、テケラ、442の各モデルに新たなカラーバリエーションが登場した。

  • New BalanceNew Balance

    NBが「ピュア・アンビション」パックを発売

    ピッチで注目を集めたいなら、『ピュア・アンビション』パックがまさにぴったり。ブカヨ・サカ、エベレチ・エゼ、エンドリック、ティモシー・ウィーアらトップ選手が着用するニューバランスのフロン、テケラ、442が、大胆なピンクとホワイトの配色で登場。この鮮やかなカラーウェイは、まさに目を引くこと間違いなし。

  • 目を引く

    アメリカ・カナダ・メキシコでのワールドカップ開催まで100日を切った今、ニューバランスはアスリート第一主義を貫き、着用者がスピード・コントロール・技術を独自の方法で解釈することに焦点を当てたコレクションを発表した。

    新デザインのフロンv8（サカ、エゼ、ウィアらが愛用）とテケラ（エンドリックが選んだモデル）は、魅惑的なピンクを基調に、かかととソールに白のアクセントを施した仕様。一方、クリーンな442 v3は主に白を基調とし、ニューバランスの「N」ロゴ周辺とソールプレートにピンクが配されている。

  • Eberechi Eze New BalanceNew Balance/GOAL

    アーセナルのエゼが主役となる

    アーセナルのエゼがニューバランスのプロモーションキャンペーンの主役に。熱心なチェスプレイヤーである彼は、お気に入りの趣味であるチェスでノルウェーのグランドマスター、マグヌス・カールセンと対決。新たなフロンを履いた姿で登場した動画では、見事に勝利を収めている。

  • 技術的なこと

    技術面では、フロンはニューバランスのスピードブーツであり、伸縮性とサポート性を兼ね備えたニットアッパー、より広いストライクゾーンを実現するオフセンターレース、爆発的な動きのための改良ソールプレートが特徴です。 テケラ精密ブーツはマイクロファイバーアッパーに精度向上のための「グリップゾーン」を配置。伸縮性のあるレースレスカラーが足を確実に固定し、ベースには同様に改良されたスタッドを採用。一方、442は「時代を超えた」ヘリテージブーツで、マイクロファイバーアッパーにデボス加工のキルティングディテール、ロープロファイルカラー、安定性向上のための改良ヒールを備える。

    「ピュア・アンビション」パックは、ニューバランス公式ウェブサイトおよび一部小売店で販売中です。

