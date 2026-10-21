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アーセナルにヴィニ・ジュニオールとバルコラの獲得話が浮上していた
エミレーツ・スタジアムを本拠地とするプレミアリーグ王者は、夏の移籍市場で左サイドのアタッカーを探していた。レアンドロ・トロサールとガブリエウ・マルティネッリが退団し、運動量豊富なギリシャ人FWクリストス・ツォリスを獲得した。
より実績のある選手にも関心を示しており、一時はレアル・マドリーの「銀河系スター」ヴィニシウス・ジュニオールがロンドン北部へ移籍する可能性があるとの噂が注目を集めた。かつてバロンドール候補に挙がったブラジル人選手は、最終的にサンティアゴ・ベルナベウで新契約を結んだ。
フランス代表のスターで、パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグを2連覇したブラッドリー・バルコラも、アーセナルの補強候補に挙がっていた。評価額は上がり続け、最終的にリヴァプールが24歳の同選手に1億2300万ポンド（1億6500万ドル）を支払うことになった。
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マンチェスター・シティがチャンピオンシップに降格する可能性も
アルテタらは、1人の選手にそこまでの金額を投じることには消極的だったようだ。エベレチ・エゼやノニ・マドゥエケらはサイドでプレーでき、攻撃にさらなる創造性をもたらせる。
ただ、適切な選択肢が現れれば、アーセナルは獲得に動く可能性が高い。マンチェスターでの動向を注意深く見守ることになるだろう。マンチェスター・シティには114件の違反容疑がかけられており、壊滅的な勝ち点剥奪もあり得るとの見方が出ている。
エンツォ・マレスカ率いるチームがトップリーグから降格すれば、多くの有力選手が流出すると予想されている。その中には、元ボーンマスの快速選手セメニョや、巧みなサイドアタッカーのドクも含まれるかもしれない。ドクはここ数シーズン、プレミアリーグでプレーのレベルを一段と上げている。
アーセナルはドクとセメンヨに関心を持つだろうか？
ベルギー代表選手はアーセナルの攻撃面のニーズにうってつけのように見えるが、グリマンディはそう確信していない。プレミアリーグで2度優勝し、BetVictor Online Casinoとの提携で取材に応じたグリマンディは、マンチェスター・シティが放出する可能性のあるウイングの獲得について尋ねられ、GOALにこう語った。「正直なところ、確信はない。
彼らが望むプレーをするうえでどうなのか、分からない。マンチェスター・シティの試合を見たが、ドクには素晴らしい能力とスピードがある。一方、セメニョについては確信が持てない。彼らが何か特別なものをもたらすとは思わない。
［クヴィチャ］クヴァラツヘリアなら、もちろんアーセナルに特別なものをもたらすだろう。確信はないが、アーセナルには才能ある若手もいる。彼らが能力を示すチャンスになるかもしれない。
これが今の私の見方だ。アーセナルが金を使うとは思えない。ただ、ドクかセメニョがフリーになるかもしれない」
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アーセナル、今に目を向けバイエルンとの一戦に集中
元イングランド代表のガブリエル・アグボンラホールらは、ドクがアーセナルに「うってつけ」だと主張している。ポール・スコールズも、マンチェスター・シティがチャンピオンシップに降格すれば、ベルギー人選手はエミレーツ・スタジアムへ向かうと予想している。
アルテタ監督が同じ考えかどうか、またタイトル獲得を目指すライバルの要求に応じる用意があるかどうかは、まだ分からない。2027年には左サイドのさらなる補強に動くとみられている。
ただ、アーセナルは今、目の前の試合に集中している。水曜日にはハリー・ケイン擁するバイエルン・ミュンヘンとの欧州の大一番に臨み、土曜日には国内大会でエヴァートンをホームに迎える。
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