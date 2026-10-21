エミレーツ・スタジアムを本拠地とするプレミアリーグ王者は、夏の移籍市場で左サイドのアタッカーを探していた。レアンドロ・トロサールとガブリエウ・マルティネッリが退団し、運動量豊富なギリシャ人FWクリストス・ツォリスを獲得した。

より実績のある選手にも関心を示しており、一時はレアル・マドリーの「銀河系スター」ヴィニシウス・ジュニオールがロンドン北部へ移籍する可能性があるとの噂が注目を集めた。かつてバロンドール候補に挙がったブラジル人選手は、最終的にサンティアゴ・ベルナベウで新契約を結んだ。

フランス代表のスターで、パリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグを2連覇したブラッドリー・バルコラも、アーセナルの補強候補に挙がっていた。評価額は上がり続け、最終的にリヴァプールが24歳の同選手に1億2300万ポンド（1億6500万ドル）を支払うことになった。