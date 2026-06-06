ニュージーランドとの親善試合を前に、ジャーナリストが撮影した写真を見たイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が「不安と懸念」を表明した理由。

イングランド代表は、チャンピオンズリーグ決勝に出場したアーセナルのエベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケ、デクラン・ライス、ブカヨ・サカを休養のため招集せず、彼ら抜きで練習している。

欧州制覇後にクリスタル・パレスのGKディーン・ヘンダーソンが合流し、チームに馴染んでいる。また、プレミアリーグの若手数名が蒸し暑いウェストパームビーチのキャンプに参加し、練習の人数を補っている。

表向きの懸念はあるが、トゥヘル監督は27人の選手を万全の状態で率いており、公式ルートからは試合に耐えるピッチになる予定だと伝えられている。