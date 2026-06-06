The FA
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ニュージーランドとの親善試合を前に、ジャーナリストが撮影した写真を見たイングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が「不安と懸念」を表明した理由。
イングランド代表、ピッチの状態を乗り越える
『デイリー・メール』によると、レイモンド・ジェームズ・スタジアムのピッチは試合の1週間前に敷設された一時的な人工芝「プラグ・アンド・プレイ」式であることが判明し、イングランド代表の準備に支障が出ている。
通常は人工芝だが、今回の試合のために天然芝に張り替えた。写真では継ぎ目がわずかに見えるため、遠征したイングランドサッカー協会のグラウンドスタッフはスタジアム側と連携して対応している。
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トゥヘル監督は現場での確認を求めている
イングランド代表監督は、運営上の問題を注視しつつも、スタジアムを自ら確認してから戦術スケジュールを変更するかどうか判断すると表明した。金曜日の会見でトゥヘル監督は「写真を見て不安を感じたが、現地で判断する」と語った。
「問題があればその場で対応する。現時点では、フルメンバーで45分ずつプレーし、全員に同じ出場時間を与える計画だ。その後3日間も同様の負荷でトレーニングを続ける」
フロリダで選手層が試される
イングランド代表は、チャンピオンズリーグ決勝に出場したアーセナルのエベレチ・エゼ、ノニ・マドゥエケ、デクラン・ライス、ブカヨ・サカを休養のため招集せず、彼ら抜きで練習している。
欧州制覇後にクリスタル・パレスのGKディーン・ヘンダーソンが合流し、チームに馴染んでいる。また、プレミアリーグの若手数名が蒸し暑いウェストパームビーチのキャンプに参加し、練習の人数を補っている。
表向きの懸念はあるが、トゥヘル監督は27人の選手を万全の状態で率いており、公式ルートからは試合に耐えるピッチになる予定だと伝えられている。
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グループLの戦いが迫っている
イングランド代表は6月10日のコスタリカ戦後、フロリダの合宿を終了。その後、カンザスシティの大会拠点へ移動し、戦術を最終調整する。
厳しいグループLでは、17日にダラスでクロアチアと初戦を戦い、その後ガーナ、パナマと対戦する。