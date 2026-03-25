ニューカレドニアがワールドカップ出場へ：アマチュア選手、公式ユニフォームなし、そして歴史を刻むための1万1000キロの道のり

ニューカレドニアは、ワールドカップ出場権を獲得できるチームの中でFIFAランキングが最も低いチームだ。150位であるにもかかわらず、歴史的な快挙まであと一歩のところまで来ている。遠征が果てしなく続くことに加え、代表選手たちは公式ユニフォームの不足にも悩まされており、ユニフォームが到着するのは試合の数日前になる見込みだ。 代表チームのメンバーの大半はアマチュア選手であり、遠征に参加するために職場に休暇の許可を申請しなければならなかった。ニューカレドニアは、パプアニューギニア、ソロモン諸島、フィジーと同じグループを勝ち抜き、決勝トーナメントの初戦でタヒチを破って、このステージに到達した。