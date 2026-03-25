来夏、アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップへの出場権を懸け、歴史を刻もうとしている代表チームがある。それはニューカレドニア代表で、大会出場をかけて1万1000キロ以上もの道のりを旅してきた。 メキシコのグアダラハラで、3月26日（木）から27日（金）にかけての午前4時（イタリア時間）、彼らはインターコンフェデレーション・ゾーンの予選プレーオフ第2ラウンドでジャマイカと対戦する。中立の地で行われる一発勝負の試合であり、このラウンドを突破すれば、ワールドカップ出場権獲得に向けた最後のステップとしてコンゴと対戦することになる。
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ニューカレドニアがワールドカップ出場へ：アマチュア選手、公式ユニフォームなし、そして歴史を刻むための1万1000キロの道のり
セミアマチュア代表
ニューカレドニアは、ワールドカップ出場権を獲得できるチームの中でFIFAランキングが最も低いチームだ。150位であるにもかかわらず、歴史的な快挙まであと一歩のところまで来ている。遠征が果てしなく続くことに加え、代表選手たちは公式ユニフォームの不足にも悩まされており、ユニフォームが到着するのは試合の数日前になる見込みだ。 代表チームのメンバーの大半はアマチュア選手であり、遠征に参加するために職場に休暇の許可を申請しなければならなかった。ニューカレドニアは、パプアニューギニア、ソロモン諸島、フィジーと同じグループを勝ち抜き、決勝トーナメントの初戦でタヒチを破って、このステージに到達した。