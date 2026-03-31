ニューカッスル、UEFA規定違反で巨額の罰金処分に直面

最高財務責任者（CFO）のサイモン・キャッパー氏は、スタジアムの借地権を関連会社に移管した措置を擁護し、これは今後予定されている2つのインフラプロジェクトにとって不可欠な措置であると位置付けた。同氏は、この売却がクラブにとって「不動産資産を再編し、適切な法的枠組みに組み入れることで、将来的な開発計画を進めることを可能にする」と説明した。 巨額の資金調達について直接言及し、キャッパー氏は次のように述べた。「今後の展開次第では、同様の取引がさらに増える可能性もある。しかし、行わなければならなかった利益計算は、関連会社との取引を行う際にプレミアリーグが遵守を義務付けている会計規則の詳細に起因するものだ。そのため、非常に大きな会計上の利益が生じることになる。」

スタジアム売却によって生まれた資金的余裕にもかかわらず、キャッパー氏は、UEFAの特定の規制により、この財政的余裕が容易に補強予算の増額にはつながらないことを認めた。これにより、クラブ首脳陣は、収支の均衡を図り、さらなる制裁を回避するために、依然として3、4人の主力選手を放出せざるを得ないという困難な立場に置かれている。