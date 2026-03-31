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ニューカッスル、UEFA規定違反で巨額の罰金処分に直面
セント・ジェームズ・パークの抜け穴
英紙『タイムズ』の報道によると、ニューカッスルは、セント・ジェームズ・パークの借地権をPZ Newco Holdings Ltdに1億7200万ポンドで売却したことが決算報告書で明らかになったため、多額の罰金を科される恐れがある。この取引は昨年6月27日に行われ、サウジアラビア政府系ファンドである公共投資基金（PIF）が関与している。 この取引により1億2900万ポンドの利益が生じ、さらに別の関連会社の売却で410万ポンドが加わった。その結果、マグパイズ（ニューカッスル）は1億3310万ポンドの会計上の利益を計上し、プレミアリーグの「利益と持続可能性に関する規則（PSR）」の要件を満たすことに成功したが、UEFAの姿勢ははるかに厳しい。
- AFP
チェルシーとアストン・ヴィラから学ぶ教訓
証拠によると、UEFAはクラブ内での資産移転に対して厳しい処分を下す構えを見せている。昨年、チェルシーとアストン・ヴィラの両クラブが財務規定違反により罰金を科され、ロンドンのクラブには2700万ポンド、ヴィラには950万ポンドの罰金が命じられた。 現在、ニューカッスルが、この厳格な財政健全性規制に抵触する次のプレミアリーグのクラブになるのではないかという懸念が現実のものとなっている。クラブ幹部らは、クラブの先行きは不安定であると認めており、選手陣のコスト比率に関する欧州の監督当局の要件を完全に遵守するには「困難」に直面する可能性があると指摘している。
この動きの経済的根拠
最高財務責任者（CFO）のサイモン・キャッパー氏は、スタジアムの借地権を関連会社に移管した措置を擁護し、これは今後予定されている2つのインフラプロジェクトにとって不可欠な措置であると位置付けた。同氏は、この売却がクラブにとって「不動産資産を再編し、適切な法的枠組みに組み入れることで、将来的な開発計画を進めることを可能にする」と説明した。 巨額の資金調達について直接言及し、キャッパー氏は次のように述べた。「今後の展開次第では、同様の取引がさらに増える可能性もある。しかし、行わなければならなかった利益計算は、関連会社との取引を行う際にプレミアリーグが遵守を義務付けている会計規則の詳細に起因するものだ。そのため、非常に大きな会計上の利益が生じることになる。」
スタジアム売却によって生まれた資金的余裕にもかかわらず、キャッパー氏は、UEFAの特定の規制により、この財政的余裕が容易に補強予算の増額にはつながらないことを認めた。これにより、クラブ首脳陣は、収支の均衡を図り、さらなる制裁を回避するために、依然として3、4人の主力選手を放出せざるを得ないという困難な立場に置かれている。
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チーム内の懸念と不振なシーズン
ピッチ外の問題に加え、チームはピッチ上でも惨憺たるシーズンを送っている。ニューカッスルはすべてのカップ戦から敗退しており、リーグカップの準決勝とFAカップのベスト16で、いずれもマンチェスター・シティに敗れて早々に姿を消した。欧州での戦いの幕もチャンピオンズリーグのベスト16で下りた。イングランドでの第1戦は引き分けに終わったものの、第2戦ではバルセロナに7-2という大敗を喫した。