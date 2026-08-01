ニューカッスルが、トッテナムMFベリバルの獲得に向けて大型オファーを準備していると報じられている。ただ、元マンチェスター・シティの財務アドバイザーであるステファン・ボーソンによれば、高く評価されるスウェーデン代表への正式オファー提出は8月中旬まで待つ見込みだ。ベリバルは序列を下げたことを受け、今夏のうちに北ロンドンを離れることを望んでいる。

トッテナムが最近中盤に補強を加えたことで、同選手の先発メンバー入りへの道は狭まっている。トッテナムはすでに、正体不明のイングランドのクラブからの5000万ユーロ（4200万ポンド）のオファーを拒否している。ロンドンのクラブは、売却を認める前に6000万ポンド前後の上乗せされた移籍金を求めていると伝えられている。







