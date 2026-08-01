AFP
翻訳者：
ニューカッスル、UEFAの規則を回避するためトッテナムのスター、ルーカス・ベリバルへの6000万ポンドのオファーを遅らせる
ニューカッスル、終盤にベルグバル獲得急襲を画策か
ニューカッスルが、トッテナムMFベリバルの獲得に向けて大型オファーを準備していると報じられている。ただ、元マンチェスター・シティの財務アドバイザーであるステファン・ボーソンによれば、高く評価されるスウェーデン代表への正式オファー提出は8月中旬まで待つ見込みだ。ベリバルは序列を下げたことを受け、今夏のうちに北ロンドンを離れることを望んでいる。
トッテナムが最近中盤に補強を加えたことで、同選手の先発メンバー入りへの道は狭まっている。トッテナムはすでに、正体不明のイングランドのクラブからの5000万ユーロ（4200万ポンド）のオファーを拒否している。ロンドンのクラブは、売却を認める前に6000万ポンド前後の上乗せされた移籍金を求めていると伝えられている。
- Getty Images
UEFAの45日ルールを読み解く
8月16日までの戦略的な遅延は、トナーリの最近の移籍と直接結びついている。イタリア人MFは7月2日、注目の大型移籍でセント・ジェームズ・パークからトッテナムへ移った。ニューカッスルは、選手交換に関するUEFAの新たな45日ルールに抵触するのを避けるため、意図的に待っている。ボーソンはこの財務上の動きを明確に説明した。
「ニューカッスル絡みで何が起こるかを見るために待っている可能性は十分にある。というのも、トナーリによる選手交換と見なされないよう、45日が経過するのを待つ必要があるからだ」とボーソンは『Football Insider』に語った。 「それを過ぎれば、おそらくそのためにはあと16日ほどだと思うが、別の可能なルートが開ける」
大きな変化の夏
ベルグバル獲得の可能性が浮上したのは、タインサイドで混乱に満ちた移行期の夏を迎えている中でのことだ。複数の報道によれば、エディ・ハウ監督はクラブを去る見通しで、その後任としてアル・ヒラルのマティアス・ヤイスレ監督が即時就任する見込みとなっている。ニューカッスルはトップチームの陣容でも大幅な入れ替えを進めている。中心選手のアンソニー・ゴードンとトナーリはすでに退団しており、一方で中盤の要であるブルーノ・ギマランイスはアーセナル加入の可能性がますます高まっている。
- Getty Images Sport
トッテナムが割高な移籍金を要求
ニューカッスルが8月中旬のオファーに向けて準備を進める一方、トッテナムは依然として自らの評価額を堅持している。トナーリとマテウス・フェルナンデスを補強したものの、スパーズにベルグヴァルを安価で売却しなければならない差し迫った事情はない。
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