ニューカッスル、契約満了を控え、ファンに愛される選手が今夏に退団することを正式に発表

トリッピアーの退団は、2025年のカラバオ・カップ決勝でリヴァプールを破って優勝したことを頂点とする、歴史的な在籍期間の幕引きとなる。この勝利は、ニューカッスルが70年間待ち望んでいた国内主要タイトル獲得を実現するものであり、同DFはこれを自身のプロキャリアにおける最高の瞬間と位置付けている。

「4年半にわたり在籍したこの素晴らしいクラブを去る時が来ました」と彼はクラブの公式ウェブサイトで語った。「ここが私にとって最も居心地の良い場所でした。感慨深いものがあり、本当に寂しくなります。良い時も悪い時も、常に支えてくれたサポーターの皆さんに心から感謝します。皆さんはいつも私を支え、そばにいてくれました。」

「チームメイトの皆さん、別れは感極まるものになるでしょう。皆さんと共に過ごした時間は素晴らしい旅でした。皆さんが恋しくなるでしょうが、皆さんと共にトロフィーを勝ち取ったことは、本当に、本当に特別なことでした。キャリアの中で最高の瞬間です。そして、エディ・ハウ監督、すべてのコーチングスタッフ、そして裏方で支えてくれたチーム全員に、心から感謝します。 監督は二度も私を信頼して獲得し、この偉大なクラブを代表し、キャプテンを務める機会を与えてくれました。そして何より、私たちはトロフィーを勝ち取ることができました。クラブの皆さん、皆さんが恋しくなるでしょう。ありがとう。」