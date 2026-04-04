Getty Images Sport
翻訳者：
ニューカッスル、契約満了を控え、ファンに愛される選手が今夏に退団することを正式に発表
新時代の礎
このベテランのサイドバックは、2022年1月にアトレティコ・マドリードからタイズサイド（ニューカッスル）に移籍し、クラブの新オーナー体制における目玉補強となった。当時、プレミアリーグ残留を懸けて苦戦していたチームにとって、彼の加入は強力な意気込みを示すものだった。 卓越した技術力に加え、トリッピアーはクラブの内部文化を一新した功績も高く評価された。彼はセント・ジェームズ・パークを去るまでに150試合以上に出場し、チームをチャンピオンズリーグ出場権獲得へと導き、現代のクラブのレジェンドとしての地位を確固たるものにした。
「キャリアの中で最高の瞬間」
トリッピアーの退団は、2025年のカラバオ・カップ決勝でリヴァプールを破って優勝したことを頂点とする、歴史的な在籍期間の幕引きとなる。この勝利は、ニューカッスルが70年間待ち望んでいた国内主要タイトル獲得を実現するものであり、同DFはこれを自身のプロキャリアにおける最高の瞬間と位置付けている。
「4年半にわたり在籍したこの素晴らしいクラブを去る時が来ました」と彼はクラブの公式ウェブサイトで語った。「ここが私にとって最も居心地の良い場所でした。感慨深いものがあり、本当に寂しくなります。良い時も悪い時も、常に支えてくれたサポーターの皆さんに心から感謝します。皆さんはいつも私を支え、そばにいてくれました。」
「チームメイトの皆さん、別れは感極まるものになるでしょう。皆さんと共に過ごした時間は素晴らしい旅でした。皆さんが恋しくなるでしょうが、皆さんと共にトロフィーを勝ち取ったことは、本当に、本当に特別なことでした。キャリアの中で最高の瞬間です。そして、エディ・ハウ監督、すべてのコーチングスタッフ、そして裏方で支えてくれたチーム全員に、心から感謝します。 監督は二度も私を信頼して獲得し、この偉大なクラブを代表し、キャプテンを務める機会を与えてくれました。そして何より、私たちはトロフィーを勝ち取ることができました。クラブの皆さん、皆さんが恋しくなるでしょう。ありがとう。」
ハウは変革をもたらすリーダーを称賛する
かつてバーンリーでこのディフェンダーを指導した同監督は、彼を北東部へ招き入れる上で重要な役割を果たした。同監督は、代表戦54試合に出場したこの選手を、ここ数シーズンにおけるチームの急速な成長の原動力であると称えた。
「キーランはピッチ内外で我々にとって素晴らしい存在だった」とハウ監督は語った。「彼がこのクラブに足を踏み入れた瞬間から、クラブの進路を変えるような基準を打ち立てる一助となってくれた。ピッチ上での彼のパフォーマンスは最高レベルだった。卓越した技術力によってチームを向上させ、優れたクロス能力でチームメイトに多くのゴールとチャンスをもたらした。彼のリーダーシップは計り知れない価値がある。」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
トリッピアーの今後の去就はまだ不透明だが、彼はニューカッスルでの現役生活に幕を閉じることに集中し続けるだろう。チームはプレミアリーグでクリスタル・パレスと対戦する。現在、ニューカッスルは31試合で勝ち点42を獲得し、順位表で12位につけている。