ニューカッスルは新たなストライカーの獲得に積極的に動いており、チェルシーの2選手に注目している。両選手を同時に獲得するつもりはないものの、ジャクソンとデラップは質の高い代替候補と見なされている。昨夏、チェルシーからバイエルン・ミュンヘンへレンタル移籍したジャクソンは、26試合で7ゴールを挙げるなど安定した成績を残している。 一方、デラップの成績はそれより控えめで、昨夏イプスウィッチ・タウンからチェルシーに移籍して以来、31試合で2得点にとどまっている。どちらの選手も、現時点ではスタンフォード・ブリッジでの長期的な将来が保証されているわけではないため、タイズサイドへの移籍という選択肢は十分にあり得る。



