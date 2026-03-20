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ニューカッスル、夏の移籍市場で衝撃的な動きを見せ、チェルシーのストライカー2人を獲得する準備を整える
高額な補強選手たちが、イサクの穴を埋めるのに苦戦している
ウィッサとウォルテマデが出場可能であったにもかかわらず、バルセロナ戦でウィル・オスラとアンソニー・ゴードンを中央に配置するという最近の戦術的判断は、新たな攻撃の要が必要であることを浮き彫りにした。2025年8月にシュトゥットガルトから6500万ポンド（8700万ドル）で加入したウォルテマデは、44試合で11得点を挙げている。 一方、ウィッサは昨夏ブレントフォードから5000万ポンド（6600万ドル）で加入したが、序盤に膝の負傷に見舞われたため、21試合の出場でわずか3得点にとどまっている。
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スタンフォード・ブリッジの2選手が注目されている
ニューカッスルは新たなストライカーの獲得に積極的に動いており、チェルシーの2選手に注目している。両選手を同時に獲得するつもりはないものの、ジャクソンとデラップは質の高い代替候補と見なされている。昨夏、チェルシーからバイエルン・ミュンヘンへレンタル移籍したジャクソンは、26試合で7ゴールを挙げるなど安定した成績を残している。 一方、デラップの成績はそれより控えめで、昨夏イプスウィッチ・タウンからチェルシーに移籍して以来、31試合で2得点にとどまっている。どちらの選手も、現時点ではスタンフォード・ブリッジでの長期的な将来が保証されているわけではないため、タイズサイドへの移籍という選択肢は十分にあり得る。
ジャクソンはトップチームでの出場時間を最優先している
得点記録は控えめではあるものの、このセネガル代表選手はバイエルンで依然として高く評価されており、ハリー・ケインの控えとしてドイツに復帰するという形で、再びオファーが来る可能性は残されている。しかし、TEAMtalkの情報筋によると、ジャクソンはトップチームでのレギュラー出場を最優先しており、その点においてニューカッスルは彼にそれを提供できる有力な立場にあるという。
- AFP
ニューカッスルはデラップの将来性に引き続き関心を寄せている
デラップに関しては、ニューカッスルは昨夏に獲得を検討しており、今もなお彼の「大きな成長の可能性」を確信している。もしチェルシーがさらなる攻撃陣の補強に成功すれば、デラップは移籍市場に出される見通しであり、ニューカッスルの関心は依然として衰えていない。
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