ニューカッスルは先週月曜日のリーズ戦で喫した1-4の大敗を受け、その後すぐに主導権を握った。ウィロックが試合開始3分で先制点を挙げ、コンスタンティノス・ツォラキスの守るゴールを破った。

今夏に2000万ポンドで加入したハルのGKは、それまでの失点がわずか2だった。その4分後、ホールがリードを広げた。最近イングランド代表に再招集されたこのDFは、ハーヴェイ・バーンズと小気味よいパス交換を見せた後、低いシュートをゴール右隅へ流し込んだ。この電光石火の2発でヤキロヴィッチのチームはぼう然としたが、昇格組のアウェーチームは序盤の痛手にも屈しなかった。