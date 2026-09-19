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ニューカッスル、リーズに大敗後の反撃でハルにプレミアリーグ初黒星をつける
序盤の猛攻がハルを沈黙させる
ニューカッスルは先週月曜日のリーズ戦で喫した1-4の大敗を受け、その後すぐに主導権を握った。ウィロックが試合開始3分で先制点を挙げ、コンスタンティノス・ツォラキスの守るゴールを破った。
今夏に2000万ポンドで加入したハルのGKは、それまでの失点がわずか2だった。その4分後、ホールがリードを広げた。最近イングランド代表に再招集されたこのDFは、ハーヴェイ・バーンズと小気味よいパス交換を見せた後、低いシュートをゴール右隅へ流し込んだ。この電光石火の2発でヤキロヴィッチのチームはぼう然としたが、昇格組のアウェーチームは序盤の痛手にも屈しなかった。
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負傷者続出の中、ウィサがPK失敗
マティアス・ヤイスレは深刻な選考難に直面し、ティノ・リブラメントが新たな離脱者となった。金曜日に負ったハムストリングの負傷により、この右SBは欠場者リストに加わり、その数はトップチームの8選手となった。
18歳のショーン・スターを含む若い中盤を起用しながらも、ホームのニューカッスルは圧力を維持した。前半アディショナルタイム深くに、ソルバ・トーマスがジェイコブ・マーフィーを倒してニューカッスルがPKを獲得。キッカーを務めたヨアン・ウィッサの勢いを欠いたシュートは、ツォラキスに見事にセーブされた。一方、ハルも急造のホームチームを脅かし始め、マット・クルックスのクロスに対してソルバ・トーマスがニアで合わせる好機をわずかに逸した。
戦術変更後のハルが反応
後半が進むと、ジャイスレは疲れの見えたステウルに代えてファビアン・シェアを投入し、ニューカッスルは慣れない3バックへと移行した。しかし、この戦術変更はほぼ直後に裏目に出た。ルイス・マイリーが絡んだ守備の連係ミスをモハメド・ベルーミに突かれ、ボールを奪われると、途中出場のモハメド＝アリ・チョに決定機を演出された。
元イングランドのユース代表選手は、至近距離から正確な左足のシュートをルカシュ・ホルニチェクの脇を抜くように決め、点差を縮めた。この瞬間から、ハルはニューカッスルのペナルティーエリアに猛攻を仕掛け、同点弾を狙ってクロスとシュートを次々と浴びせた。終盤はホームチームにとって必死の守備対応を強いられる展開となった。
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次に何が起こるのか？
この勝利により、ニューカッスルは勝ち点8で8位に浮上し、得失点差で7位ハルの直後につけている。今後のインターナショナルブレーク明け、ジャイスレ監督率いるチームはコヴェントリー・シティ戦で勢いをさらに加速させたいところだ。一方のハルは、2勝2分けの後に今季初黒星を喫しただけに立て直しが求められる。ヤキロヴィッチ監督は、エバートン戦に向けてチームを準備することになる。
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