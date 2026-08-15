ニューカッスル、リヴァプールとの開幕戦を前にアマル・デディッチの3000万ポンド移籍成立へ前進

ニューカッスルは、ベンフィカのDFデディッチ獲得完了に向けて積極的に動いている。『TeamTalk』によれば、ニューカッスルは23歳の同選手について、総額最大3000万ポンドのパッケージで原則合意に達した。

あとは移籍の細部を完全に詰めるだけとなっている。ボスニア代表の同選手とは、5年契約の個人条件ですでにしっかりと合意済みだ。クラブは大きな期待が寄せられるこの移籍をまとめるべく、今週末にも同DFのメディカルチェックを実施したい考えでいる。