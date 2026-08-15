Getty Images Sport
翻訳者：
ニューカッスル、リヴァプールとの開幕戦を前にアマル・デディッチの3000万ポンド移籍成立へ前進
ニューカッスル、デディッチ獲得へ争奪戦を展開
ニューカッスルは、ベンフィカのDFデディッチ獲得完了に向けて積極的に動いている。『TeamTalk』によれば、ニューカッスルは23歳の同選手について、総額最大3000万ポンドのパッケージで原則合意に達した。
あとは移籍の細部を完全に詰めるだけとなっている。ボスニア代表の同選手とは、5年契約の個人条件ですでにしっかりと合意済みだ。クラブは大きな期待が寄せられるこの移籍をまとめるべく、今週末にも同DFのメディカルチェックを実施したい考えでいる。
- Getty
リブラメントのコンディション回復が移籍を加速させる
この契約をまとめるべき差し迫った必要性は、ティノ・リブラメントが現在抱えるコンディション面の問題によって大きく高まっている。イングランド人のフルバックは、新シーズン開幕を前にまだ万全の状態にはない。
ニューカッスルは、迫る開幕戦を前にデディッチの正式登録を完了させ、トップチームに完全に組み込むことを強く望んでいる。ニューカッスルは来週日曜日、今季プレミアリーグ初戦でリヴァプールをホームに迎える予定で、クラブ首脳陣は新戦力が選考可能な状態になることを望んでいる。
ヤイスレとの再会が魅力をさらに高める
デディッチの高い万能性は、このイングランドのクラブにとって大きな魅力の一つである。主戦場は右サイドバックだが、左サイドの守備でもスムーズにプレーでき、センターバックとしての貴重な経験も持っている。
この適応力は、マティアス・ヤイスレ監督にとっても新たな優れた戦術的オプションとなる。この移籍が実現すれば、デディッチはヤイスレ監督との再会も果たすことになる。両者は以前、オーストリアのRBザルツブルクとリーフェリングでともに過ごした時期に、非常に実りある関係を築いていた。
- Getty Images Sport
最終的な詳細を詰めている段階だ
ジャイスレは、この移籍成立に向けた動きを全面的に支持している。指揮官は、自身の教え子が即戦力としてポジティブな貢献をもたらせると確信しており、ニューカッスルの戦力強化を進めようとしている。
この複雑な合意の最終的な詳細については、現在も両クラブの幹部陣が詰めの作業を進めている。ただ、ニューカッスルはこの取引を無事に完了できるとの自信をますます深めている。今後数日ですべてが完全に計画通りに進めば、デディッチは正式登録を完了し、来週末のリバプール戦という大一番で出場可能となる見通しだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。