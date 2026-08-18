ニューカッスル・ユナイテッド、ベンフィカのフルバック、アマル・デディッチを2950万ポンドで獲得　マティアス・ヤイスレがかつての教え子と再会へ

デディッチは、今週日曜に行われるリヴァプールとのプレミアリーグ開幕戦に出場可能となる見込みだ。クラブ公式サイトに対し、デディッチはイングランドで最も歴史あるクラブの一つに加入したことへの誇りを語った。「ニューカッスル・ユナイテッドに加入できて特別な気持ちだし、自分にとって本当に大きな名誉だ。ここに来ることができて本当にうれしいし、クラブと素晴らしいファンのためにプレーを始めるのが待ちきれない」とデディッチは述べた。

このDFは、移籍実現において指揮官との関係が重要だったこともすぐに強調した。両者のこれまでの関係が、リスボンを離れてプレミアリーグへ向かう決断を下すうえで決定的な要素だったと説明している。「マティアスと再び一緒に仕事ができることは、自分にとって大きな要因だった。お互いをよく知っているし、彼は自分がピッチ上で何をもたらせるかを分かっている。また彼のもとでプレーできることを本当にうれしく思っている」とデディッチは続けた。「セント・ジェームズ・パークでプレミアリーグの試合をするのは本当に特別なものになるはずだ。どの試合も素晴らしい雰囲気の中で行われる大きな一戦のように感じられる。本当に楽しみにしている」