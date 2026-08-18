Getty Images Sport
翻訳者：
ニューカッスル・ユナイテッド、ベンフィカのフルバック、アマル・デディッチを2950万ポンドで獲得 マティアス・ヤイスレがかつての教え子と再会へ
ニューカッスル、複数ポジションをこなせるDFの獲得を完了
ニューカッスルは、ベンフィカからデディッチを獲得したと正式に発表した。クラブの守備陣に対する大きな投資となる。24歳のサイドバックは、月曜日にメディカルチェックを無事に終えた後、5年契約にサインし、タインサイドのクラブに長期的な将来を託した。移籍金は約2950万ポンドとされ、ニューカッスルが現体制の下でスカッド再編を進める中、その強い意思を示す大型補強となった。
この移籍により、デディッチはマティアス・ヤイスレ監督と再会することになる。このコンビは以前、RBザルツブルクでオーストリア・ブンデスリーガを戦った際にタイトル獲得という成果を挙げていた。ボスニア人DFはセント・ジェームズ・パークで背番号37を着用し、慌ただしい夏の移籍市場におけるクラブ6人目のトップチーム補強選手となる。加入によって両サイドバックのポジションに即座に競争が生まれ、同選手は最終ラインの右でも左でも高いレベルでプレーできる。
- Getty Images Sport
デディッチ、プレミアリーグでの挑戦を満喫へ
デディッチは、今週日曜に行われるリヴァプールとのプレミアリーグ開幕戦に出場可能となる見込みだ。クラブ公式サイトに対し、デディッチはイングランドで最も歴史あるクラブの一つに加入したことへの誇りを語った。「ニューカッスル・ユナイテッドに加入できて特別な気持ちだし、自分にとって本当に大きな名誉だ。ここに来ることができて本当にうれしいし、クラブと素晴らしいファンのためにプレーを始めるのが待ちきれない」とデディッチは述べた。
このDFは、移籍実現において指揮官との関係が重要だったこともすぐに強調した。両者のこれまでの関係が、リスボンを離れてプレミアリーグへ向かう決断を下すうえで決定的な要素だったと説明している。「マティアスと再び一緒に仕事ができることは、自分にとって大きな要因だった。お互いをよく知っているし、彼は自分がピッチ上で何をもたらせるかを分かっている。また彼のもとでプレーできることを本当にうれしく思っている」とデディッチは続けた。「セント・ジェームズ・パークでプレミアリーグの試合をするのは本当に特別なものになるはずだ。どの試合も素晴らしい雰囲気の中で行われる大きな一戦のように感じられる。本当に楽しみにしている」
ジャイスレ、見知った顔の加入を称賛
ヤイスレも今回の獲得に強い期待を寄せており、このボスニア代表選手がチームにもたらす具体的な特長を強調した。指揮官は、デディッチのフィジカル能力と戦術理解度が、現在ニューカッスルで導入している高強度のフットボールに完璧に合致すると考えている。「アマルをチームに加えられて本当にうれしい。彼とはオーストリアで若い頃から一緒に仕事をしてきたし、その後のキャリアも追い続けてきたので、私は彼のことを本当によく知っている」とヤイスレは語った。
「彼は守備面でも攻撃面でもチームに力をもたらしてくれるだろうし、それは私たちが目指すプレースタイルにも合っている。彼は身体能力が高く、アグレッシブで、技術的にも非常に優れているが、さらに成長できる大きな可能性も持っている。アマルはまだ若いが、すでに非常に価値のある経験を積んでいる。チャンピオンズリーグやワールドカップでプレーし、さらにオーストリア、フランス、ポルトガルのビッグクラブでもプレーしてきた。再び彼と一緒に仕事ができることを本当に楽しみにしている」
- Getty Images Sport
スポーティングディレクターが長期的なビジョンを概説
この補強には、ニューカッスルのスポーツディレクター、ロス・ウィルソンも高い賛辞を送っており、この契約をクラブの補強戦略における重要な一手と位置づけた。ウィルソンは、デディッチをクラブが進む新たな方向性における「完璧なフィット」だと評した。「アマルをニューカッスル・ユナイテッドに迎えられて大変うれしい。彼はマティアスが本当によく知る選手であり、私たち全員が非常に高く評価している1人でもある。右でも左でもプレーでき、すぐにチームを強化してくれる選手だと見ている」とウィルソンは述べた。
さらにウィルソンは、欧州最高峰の大会でのパフォーマンスを引き合いに出し、この選手の資質について詳しく語った。「彼はレッドブル・ザルツブルクとベンフィカで、そのレベルを示してきた。ピッチの両局面で貢献できる能力を備えた、現代的なフルバックだ。ニューカッスル・ユナイテッド、そしてプレミアリーグで自分を証明したいという強いハングリーさを持っている」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。