Starsport
翻訳者：
ニューカッスル・ユナイテッド、ブラガのGKルカーシュ・ホルニチェクを2570万ポンドで獲得完了
GK陣の選択肢が強化された
ニューカッスルは、ポルトガルのブラガから24歳のGKホルニチェクを、2570万ポンドの契約解除条項を行使して正式に獲得した。チェコ代表の同選手は、スペインで行われているニューカッスルのトレーニングキャンプに直接飛び、5年契約で合意した。すでにスタッド・ランスから20歳のエウェン・ジャウエンを確保していたにもかかわらず、ニューカッスル首脳陣は、より経験豊富な正GKを引き続き市場で探していた。
- STEINSIEK.CH
ホルニチェク、加入を振り返る
ホルニチェクは、プレミアリーグへの移籍を完了できた喜びを語るとともに、クラブから受けた温かい歓迎を称賛した。
新クラブの公式サイトに対し、ホルニチェクは自身の思いをこう明かした。「移籍の話を最初に聞いてからここに来るまでのここ数日は、感情が大きく揺れ動く時間だった。今はここに来られて本当にうれしい。
「新しいリーグでの素晴らしいチャンスで、とても楽しみにしている。ここに到着した最初の瞬間から素晴らしい歓迎を受け、本当にクラブの温かさを感じた。みんなが新しい環境に慣れるのを素晴らしく助けてくれている。
「ニューカッスルが巨大なフットボール都市であり、セント・ジェームズ・パークの5万2000人のファンが信じられないような雰囲気を生み出し、毎試合チームを後押ししていることは分かっている。彼らの前でプレーするのが待ち切れない」
スポーツディレクターが称賛を送る
ホルニチェクは昨季のヨーロッパリーグで7試合のクリーンシートを記録するなど印象的なパフォーマンスを見せ、ニューカッスルのリクルート部門の目を引いた。ニューカッスルのスポーツディレクター、ロス・ウィルソンは、身長198cmのGKが急成長を遂げたことを称賛した。
ウィルソンは次のように述べた。「彼は欧州屈指の若手GKの一人として確固たる地位を築いている。昨季に成し遂げたすべてを踏まえれば、この夏にルーカスの獲得を狙うクラブが少なくないことは分かっていた。しかし、彼がここで私たちが築こうとしているものの一員になることをどれほど強く望んでいるかは、すぐに明らかになった」
- Getty Images Sport
迅速な調整が今必要だ
ホルニチェクの加入は、昨季プレミアリーグで55失点を喫したニューカッスル守備陣の立て直しに向けた重要な一歩となる。新戦力は、8月23日のリヴァプールとの開幕戦を前に、イングランドのフットボールが求めるフィジカル面への適応を迅速に進めなければならない。ホルニチェクの配球力と反応速度は、マティアス・ヤイスレの下での新たな戦術構築における重要な柱となる見込みで、その正式な監督就任はまもなく発表されるとみられている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。