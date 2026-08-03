ホルニチェクは、プレミアリーグへの移籍を完了できた喜びを語るとともに、クラブから受けた温かい歓迎を称賛した。

新クラブの公式サイトに対し、ホルニチェクは自身の思いをこう明かした。「移籍の話を最初に聞いてからここに来るまでのここ数日は、感情が大きく揺れ動く時間だった。今はここに来られて本当にうれしい。

「新しいリーグでの素晴らしいチャンスで、とても楽しみにしている。ここに到着した最初の瞬間から素晴らしい歓迎を受け、本当にクラブの温かさを感じた。みんなが新しい環境に慣れるのを素晴らしく助けてくれている。

「ニューカッスルが巨大なフットボール都市であり、セント・ジェームズ・パークの5万2000人のファンが信じられないような雰囲気を生み出し、毎試合チームを後押ししていることは分かっている。彼らの前でプレーするのが待ち切れない」