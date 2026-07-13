複数のメディアによると、ヨハン・マンザンビのニューカッスル・ユナイテッドへの移籍は最終段階で破談となった。しかしSCフライブルクは、プレミアリーグへのクラブ史上最高額移籍となるアストン・ヴィラへの移籍が具体化しており、喜ぶことになるかもしれない。
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ニューカッスル・ユナイテッドへの移籍は破談か。チャンピオンズリーグ出場クラブが、フライブルクのW杯新星ヨハン・マンザンビの獲得に割り込んだ。
ニューカッスルはフライブルクと移籍金6000万ユーロで合意していた。しかし、トッテナムへ1億ユーロ超で移籍するトナリの後継者としてマンザンビを獲得する話は、本人が拒否したため破談となった。 しかしマンザンビ本人が移籍を拒否し、交渉は最終段階で決裂した。
代わりに彼はチャンピオンズリーグ出場チームであるアストン・ヴィラへの移籍を個人として了承した。ニューカッスルは交渉から撤退し、プレミアリーグのライバルクラブとSCF（フライブルク）の交渉は加速している。
スカイの報道では、ボーナスを含めた総額は約7000万ユーロ。合意に至れば、マンザンビはSCFの移籍金記録を更新する。現在の記録は、それぞれ2500万ユーロでイングランドへ移籍したケヴィン・シャデ（FCブレントフォード）とメルリン・レール（FCエヴァートン）が持つ。
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最初は圧倒的な活躍を見せたが、その後負傷――マンザンビ、W杯で浮き沈みの激しい戦いを繰り広げる
米国、カナダ、メキシコで開催された大会で、20歳の彼はスイス代表として力強いプレーを見せた。グループリーグ第2戦のボスニア戦では71分に途中出場し、終盤に2得点を挙げて勝利をもたらした。
最終戦のカナダ戦では初先発し、1ゴール1アシスト。16強のアルジェリア戦でもアシストを記録した。
続くコロンビアとのPK戦は4－3で勝利したが、マンザンビは膝の負傷で欠場した。
準々決勝では前回王者のアルゼンチンに延長戦の末1-3で敗れたが、マンザンビは膝の打撲で出場できなかった。 試合後、彼はアルゼンチンGKエミリアーノ・マルティネスとハイタッチ。ヴィラの守護神はニヤリと笑い、「バーミンガムに来るか」と囁いた。答えは、もう決まっている。
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