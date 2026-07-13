ニューカッスルはフライブルクと移籍金6000万ユーロで合意していた。しかし、トッテナムへ1億ユーロ超で移籍するトナリの後継者としてマンザンビを獲得する話は、本人が拒否したため破談となった。 しかしマンザンビ本人が移籍を拒否し、交渉は最終段階で決裂した。

代わりに彼はチャンピオンズリーグ出場チームであるアストン・ヴィラへの移籍を個人として了承した。ニューカッスルは交渉から撤退し、プレミアリーグのライバルクラブとSCF（フライブルク）の交渉は加速している。

スカイの報道では、ボーナスを含めた総額は約7000万ユーロ。合意に至れば、マンザンビはSCFの移籍金記録を更新する。現在の記録は、それぞれ2500万ユーロでイングランドへ移籍したケヴィン・シャデ（FCブレントフォード）とメルリン・レール（FCエヴァートン）が持つ。