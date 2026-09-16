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ニューカッスル・ユナイテッドのスター、アントニー・エランガがスウェーデン代表を離脱。グラハム・ポッター監督は『長期離脱』の負傷懸念の中で別の選択肢を探すことを余儀なくされた
エランガ、代表戦で痛恨の事態
エランガの今季好調なスタートは、スウェーデンサッカー協会が今後のUEFAネーションズリーグの試合に同選手が参加しないと確認したことで、足止めを食らった。24歳の同選手は、この秋の日程で母国にとって重要な存在になると見られていたが、今週発表された公式メンバーリストにその名前はなかった。母国の正式声明では、エランガがこの1週間のうちに負傷したため、ルーマニア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナとの試合を含む活動を欠場すると確認された。
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マティアス・ヤイスレの負傷悪夢
ニューカッスルの指揮官マティアス・ヤイスレ監督は、リーズでの大敗後にウインガーの状態について語る中で懸念を隠さなかった。ドイツ人指揮官は初期診断が憂慮すべきものだと認めており、クラブは現在、最も爆発力のある攻撃の選択肢の一人を長期間欠く可能性に備えている。
4-1での敗戦直後に話したヤイスレ監督は、次のように述べた。「ケガは良くなさそうだ。どれほど深刻なのかを調べる必要がある。エランガは負傷に苦しんでいるが、現時点ではあまり良く見えない。残念ながら、彼は負傷している。どれくらい離脱するのかを知るために、さらに詳しく調べる必要がある。彼がいないのは痛いし、早く戻ってプレーできることを願っている。長期離脱の可能性もある。そうでないことを願う。来週にもう一度MRI検査を受け、その結果を見ることになる」
ポッターがさらなる背景を説明
エランガが不在で、イサク・ヒーンやヤコブ・ウィデッル・ゼッテルストロムといった他の主力選手も離脱していることから、スウェーデン代表を率いるグラハム・ポッター監督は負荷を管理するため、通常より大きな招集メンバーを選んだ。ポッター監督が明確に見据えているのは将来であり、その考えはベテランGKクリストッフェル・ノルドフェルトを外し、メルケル・エルボリやノエル・トルンクビストといったより若い選択肢を優先した判断にも表れている。
「少し先を見据えるには良いタイミングだと思う。もっと若いGKを招集し、我々が彼らを知り、より深く理解する必要がある。その一方で、彼らにこのレベルで経験を積む機会を与えることもできる。それは彼らの成長にとって重要だ」とポッター監督は語った。
- AFP
ネーションズリーグBディビジョンで厳しい道のりが待ち受ける
スウェーデンは、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ルーマニアと同組の競争の激しいディビジョンBに入った。戦いは9月25日、ストックホルムでのルーマニア戦で幕を開け、その3日後にはホームでポーランドと対戦する。負傷者が出ているにもかかわらず、メンバーには依然として大きなスター性があり、リヴァプールのアレクサンデル・イサクとアーセナルのヴィクトル・ギェケレシュが前線をけん引するとみられている。ポッターは、次のウインドーに向けた二重の目標を強調した。 「チームの成長を続け、ワールドカップで築いたものを土台にしていく必要もある。そして、そのための良い方法は試合に勝つことだ」と締めくくった。
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