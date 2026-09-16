ニューカッスルの指揮官マティアス・ヤイスレ監督は、リーズでの大敗後にウインガーの状態について語る中で懸念を隠さなかった。ドイツ人指揮官は初期診断が憂慮すべきものだと認めており、クラブは現在、最も爆発力のある攻撃の選択肢の一人を長期間欠く可能性に備えている。

4-1での敗戦直後に話したヤイスレ監督は、次のように述べた。「ケガは良くなさそうだ。どれほど深刻なのかを調べる必要がある。エランガは負傷に苦しんでいるが、現時点ではあまり良く見えない。残念ながら、彼は負傷している。どれくらい離脱するのかを知るために、さらに詳しく調べる必要がある。彼がいないのは痛いし、早く戻ってプレーできることを願っている。長期離脱の可能性もある。そうでないことを願う。来週にもう一度MRI検査を受け、その結果を見ることになる」