コファネのプロフィールは、大規模な戦力再編が行われた夏を経て、ニューカッスルの移籍市場における戦略転換と見事に合致している。アンソニー・ゴードン、サンドロ・トナーリ、ブルーノ・ギマランイスといった実績ある主力が退団したことで、ニューカッスルはショーン・シュテュルやアマル・デディッチのような高いポテンシャルを持つ若手の獲得へとかじを切った。すでにフル代表としてプレーし、なおかつレバークーゼンのプロジェクトで不可欠な役割を担っているコファネは、クラブの新たなビジョンに完璧に合致する存在だ。