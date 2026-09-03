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ニューカッスル・ユナイテッドとアストン・ビラ、バイエル・レバークーゼンのスター、クリスティアン・コファネの獲得へ1月の動きを計画か
1月のブレークスルーを狙う
『Football Insider』によると、ニューカッスル・ユナイテッドとアストン・ヴィラは、1月に新たな動きを見せることを視野に、バイエル・レバークーゼンのFWクリスティアン・コファネを注視している。両プレミアリーグクラブはここ数日、この20歳の選手との強い関心が伝えられていたものの、最終的には移籍市場の閉幕前に契約をまとめることができなかったという。関係筋によれば、コファネは引き続きセント・ジェームズ・パークとヴィラ・パークの主要ターゲットであり、クラブ首脳陣は冬の移籍市場が開いた際に獲得を実現させたい考えだ。
- Getty
大きな伸びしろを秘めた新星
スカウト部門は、このカメルーン代表を将来的な成長の可能性を非常に大きく秘めたタイプの選手と見ている。コファネは昨季、公式戦全大会で7ゴール6アシストを記録し、実りあるシーズンを送った。さらに2026-27シーズンも開幕から2試合で2ゴールを挙げている。ブンデスリーガ屈指の若手有望株の一人として広く認められており、このまま現在の軌道を維持すれば、その評価は急騰するとみられている。
ニューカッスルの進化する補強モデルに合致する
コファネのプロフィールは、大規模な戦力再編が行われた夏を経て、ニューカッスルの移籍市場における戦略転換と見事に合致している。アンソニー・ゴードン、サンドロ・トナーリ、ブルーノ・ギマランイスといった実績ある主力が退団したことで、ニューカッスルはショーン・シュテュルやアマル・デディッチのような高いポテンシャルを持つ若手の獲得へとかじを切った。すでにフル代表としてプレーし、なおかつレバークーゼンのプロジェクトで不可欠な役割を担っているコファネは、クラブの新たなビジョンに完璧に合致する存在だ。
- Sven Simon
長期的な野望に向けた土台固め
ニューカッスルは短期的な戦力補強にとどまらず、エリートとしての地位を確固たるものにするためのインフラ整備計画も同時に推し進めている。クラブは最近、ウールシントン・ホール・エステートに最先端のトレーニング施設を建設するため、総額1億9000万ポンドの大型契約で合意した。完成は2029-30シーズン開幕前を目標としている。元エヴァートンCEOのキース・ワイネス氏は、施設のアップグレードはPIFの強い意思を示す重要なメッセージであり、最終的には将来的な選手の引き留めにも役立つはずだと指摘した。
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