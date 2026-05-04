『The Athletic』によると、現時点ではハウがマグパイズで夏以降も監督を続ける可能性が高いという。
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ニューカッスル・ユナイテッドで意外な決断：ニック・ウォルテメイドにとってまたもや悪いニュースか？
今週、クラブ内で開かれた協議に、筆頭株主であるサウジアラビアの公共投資基金（PIF）から25人の代表団が参加した。
今シーズン終了までに重大な問題が発生しない限り、48歳の同監督が来季も続投することで合意したという。
ハウは2021年11月に就任し、2023/24と2025/26の2度CLへ導いた。しかし今季は大型補強ながら不調。残り3節で13位にとどまり、国際大会出場は絶望的だ。
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ニック・ウォルテマデは夏にニューカッスル・ユナイテッドを去るのか？
ハウ監督の続投決定は、ニック・ヴォルテマデの将来にも影響する可能性がある。昨夏7500万ユーロでシュトゥットガルトから加入したドイツ代表FWは、最近ほとんど起用されていなかった。
プレミアリーグ初出場5試合で4得点を挙げたものの、現在は得点から遠ざかっている。最後の得点は12月末のチェルシー戦で、以降スタメンから外れている。
さらに問題なのは、シーズン中にハウがウォルテマデに与えた新ポジションだ。代表戦でも中央のミッドフィールダーとして起用され、本職から離れた。これは、W杯でウォルテマデの起用法を模索していたドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も快く思っていない。
先週土曜のブライトン戦（3-1勝利）では出場機会がなく、数週間前から噂される早期退団説に拍車がかかった。
さらに『テレグラフ』紙にはハウの側近とみられる人物による記事が掲載され、ウォルテマデを「失敗した補強」と断じ、ニューカッスルは早期放出を検討すべきと主張した。同記事は「動きが遅く、決定力に欠け、ボールを保持できず、遠距離シュートやヘディングでも脅威にならない」と手厳しい分析を展開している。
2025/26シーズンのニック・ウォルテメイドの成績：
ゲーム：
51
出場時間：
3042
得点:
11
アシスト：
5