ニューカッスル・ユナイテッドで意外な決断：ニック・ウォルテメイドにとってまたもや悪いニュースか？

ハウ監督の続投決定は、ニック・ヴォルテマデの将来にも影響する可能性がある。昨夏7500万ユーロでシュトゥットガルトから加入したドイツ代表FWは、最近ほとんど起用されていなかった。

プレミアリーグ初出場5試合で4得点を挙げたものの、現在は得点から遠ざかっている。最後の得点は12月末のチェルシー戦で、以降スタメンから外れている。

さらに問題なのは、シーズン中にハウがウォルテマデに与えた新ポジションだ。代表戦でも中央のミッドフィールダーとして起用され、本職から離れた。これは、W杯でウォルテマデの起用法を模索していたドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督も快く思っていない。

先週土曜のブライトン戦（3-1勝利）では出場機会がなく、数週間前から噂される早期退団説に拍車がかかった。

さらに『テレグラフ』紙にはハウの側近とみられる人物による記事が掲載され、ウォルテマデを「失敗した補強」と断じ、ニューカッスルは早期放出を検討すべきと主張した。同記事は「動きが遅く、決定力に欠け、ボールを保持できず、遠距離シュートやヘディングでも脅威にならない」と手厳しい分析を展開している。