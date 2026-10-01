AFP
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ニューカッスル・ユナイテッドが新たなクラブエンブレムを発表、セント・ジェームズ・パークで新たなビジュアル時代へ備える
サポーターが刷新されたクラブエンブレムを支持
裕福なタインサイドのクラブは、2年に及ぶ徹底したデザインプロセスを経て、2万7000人を超える熱心なサポーターによる決定的な投票結果を受け、新たなビジュアル・アイデンティティーを正式に発表した。このエンブレム刷新では、歴史ある城、黒と白のストライプのシールド、そして街の豊かな造船の歴史に敬意を表する神話上のヒッポカンポスが、より鮮明に表現されている。更新版エンブレムは、ニューカッスルが今季最後のホームゲームでクリスタル・パレスを迎え撃つ際、選手たちのシャツに入り、公式戦で初披露される予定だ。
- Getty Images Sport
ヒエラルキーが地域社会に深く根差したルーツを尊重する
ニューカッスルの最高経営責任者デイビッド・ホプキンソン氏は、今回の全面的なモダナイズ計画全体が、試合に足を運ぶファンが当初から明確に示していた境界線を厳格に順守したものだと強調した。
ファン層との幅広い協議を強調し、ホプキンソン氏はクラブ公式サイトで次のように述べた。「これほどまでに自分たちのクレストに誇りと情熱を抱いていると感じられるクラブで働いたことは一度もない。だからこそ、この取り組みは私たち全員にとって非常に大きな特権であり、責任でもある。クラブはサポーターに対し、私たち自身も答えを知らない問いを投げかけた。すると彼らは率直にこう伝えてくれた。私たちが持っているものを守ってほしい、愛している要素は残してほしい、そして一からやり直さないでほしい、と」
また、このデザインの背後にある市民的な遺産を強調し、ホプキンソン氏はこう付け加えた。「その後のあらゆる決定は、ファンが引いた線の内側で下されてきた。そして、その結果について最終的かつ決定的な判断を下すのがファンであるのは当然だ。私たちのクレストは、この街そのものの紋章に由来しており、今なおそうであり続けている。それは私たちがどこから来たのかをたたえ、今の私たちが何者なのかを表し、そしてそれを信じ、結束する世界中のサポーターにとって、これからの世代にわたる象徴的なシンボルになっていくはずだ」
クリエイティブディレクター、厳しい精査の詳細を明かす
セント・ジェームズ・パークのエンブレムの綿密な再設計は、クラブのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであり、生涯を通じたニューカッスル・ユナイテッドのサポーターでもあるケネス・マクアイヴァー氏が主導した。
このプロジェクトが自身にとって持つ重みを振り返り、元ナイキのデザイナーは次のように説明した。「生涯のファンとして、クラブのクレストは私が学校の教科書の表紙に描いていたものだった。80年代、90年代に自分のヒーローたちがそのクレストをつけてプレーする姿を見てきたし、そのクレストの未来を形作る手助けができることは信じられないほどの名誉だ。キャリアを通じて世界のフットボール界でも最大級のデザインプロジェクトのいくつかに携わる幸運に恵まれてきたが、自分のルーツとクラブへの情熱があるからこそ、これほどのプレッシャーを伴うものは他になかった」
マクアイヴァー氏は、このプロジェクトを通して身近な人々から容赦ない目を向けられていたことも率直に明かした。「そのプレッシャーは、私たちが対話してきた何千人ものファンから来ているが、それだけではない。家族からも、セント・ジェームズ・パークのスタンドで一緒に座る人たちからも、そして2年間ずっとまったく容赦のなかった友人たちのグループチャットからも来ていた。この仕事の重要性を理解しているのかと、しかもいつも礼儀正しい言い方ではなく、何度も問われてきた。そして私は、その重要性を完全に理解している」
あらゆる美的変更の背後にある精緻さを強調し、同氏はこう続けた。「新たなクレストは、クラブの伝統とアイデンティティに最大限の敬意を払い、私たちのビジョンと野心を踏まえて作り上げられた。すべての線は、非常に多くの形式、質感、プラットフォームにわたって描かれ、描き直され、見直され、テストされてきた。そして、その成果は表れている。変えられるからという理由だけで変えられたものは何一つない。ファンからのメッセージは一貫して明確であり、あらゆる要素は、これから何年にもわたって人々を結びつけ、鼓舞し続けるクレストを生み出すことに向けられている」
- Getty Images Sport
長期的な展開はタイトル獲得への野望と歩調を合わせて進む
ニューカッスルは、現代化された新エンブレムを直ちにデジタルプラットフォームで順次導入し、2027-28シーズンのユニフォームで恒久的に採用する予定だ。そのタイミングは、2030年までにニューカッスルをプレミアリーグ優勝を現実的に狙えるチームにするという、経営陣の野心的な目標と重なる。マティアス・ヤイスレにとっては、こうしたピッチ外での大きな変化を実際のタイトル獲得につなげるためにも、あらゆる大会で揺るぎない一貫性を築くことが引き続き重要となる。
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