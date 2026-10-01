セント・ジェームズ・パークのエンブレムの綿密な再設計は、クラブのチーフ・クリエイティブ・オフィサーであり、生涯を通じたニューカッスル・ユナイテッドのサポーターでもあるケネス・マクアイヴァー氏が主導した。

このプロジェクトが自身にとって持つ重みを振り返り、元ナイキのデザイナーは次のように説明した。「生涯のファンとして、クラブのクレストは私が学校の教科書の表紙に描いていたものだった。80年代、90年代に自分のヒーローたちがそのクレストをつけてプレーする姿を見てきたし、そのクレストの未来を形作る手助けができることは信じられないほどの名誉だ。キャリアを通じて世界のフットボール界でも最大級のデザインプロジェクトのいくつかに携わる幸運に恵まれてきたが、自分のルーツとクラブへの情熱があるからこそ、これほどのプレッシャーを伴うものは他になかった」

マクアイヴァー氏は、このプロジェクトを通して身近な人々から容赦ない目を向けられていたことも率直に明かした。「そのプレッシャーは、私たちが対話してきた何千人ものファンから来ているが、それだけではない。家族からも、セント・ジェームズ・パークのスタンドで一緒に座る人たちからも、そして2年間ずっとまったく容赦のなかった友人たちのグループチャットからも来ていた。この仕事の重要性を理解しているのかと、しかもいつも礼儀正しい言い方ではなく、何度も問われてきた。そして私は、その重要性を完全に理解している」

あらゆる美的変更の背後にある精緻さを強調し、同氏はこう続けた。「新たなクレストは、クラブの伝統とアイデンティティに最大限の敬意を払い、私たちのビジョンと野心を踏まえて作り上げられた。すべての線は、非常に多くの形式、質感、プラットフォームにわたって描かれ、描き直され、見直され、テストされてきた。そして、その成果は表れている。変えられるからという理由だけで変えられたものは何一つない。ファンからのメッセージは一貫して明確であり、あらゆる要素は、これから何年にもわたって人々を結びつけ、鼓舞し続けるクレストを生み出すことに向けられている」