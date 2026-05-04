スカイ・スポーツによると、バイエルンは25歳の同選手に5年契約を提示し、ミュンヘンへの移籍を打診する。

バイエルンは契約成立を強く望んでいるが、ニューカッスルは貴重な戦力を安価で放すつもりはない。クラブは同ウインガーに約9000万ユーロという高額な移籍金を設定。これは選手への評価と、収支均衡が必要である点が背景にある。

プレミアリーグの利益と持続可能性に関する規則（PSR）を順守するため、今夏に多額の収益を上げる必要がある。ゴードン売却は大きな収入源となるが、バイエルンは現時点で9000万ユーロは過大と見ており、提示額に応じる気はない。







