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ニューカッスル・ユナイテッドがイングランド代表FWアンソニー・ゴードンに対し巨額移籍金を要求しても、バイエルン・ミュンヘンは獲得を諦めていない。
バイエルンがマグパイズのスター選手に関心を示している
ブンデスリーガの強豪クラブは、マンチェスター・ユナイテッドのゴードン獲得に依然として強い関心を示している。プレミアリーグクラブとの交渉は複雑だが、バイエルンはすでに代理人と接触し、アリアンツ・アレーナへの移籍の可能性を話し始めた。
ゴードンは今シーズン、エディ・ハウ監督率いる攻撃陣の要として活躍。DFを突破するスピードと向上した決定力がバイエルン・スカウトの目を引き、サイド攻撃に躍動感をもたらす理想的な補強と評価されている。
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FFPの圧力の中、ニューカッスルが高額な評価額を提示
スカイ・スポーツによると、バイエルンは25歳の同選手に5年契約を提示し、ミュンヘンへの移籍を打診する。
バイエルンは契約成立を強く望んでいるが、ニューカッスルは貴重な戦力を安価で放すつもりはない。クラブは同ウインガーに約9000万ユーロという高額な移籍金を設定。これは選手への評価と、収支均衡が必要である点が背景にある。
プレミアリーグの利益と持続可能性に関する規則（PSR）を順守するため、今夏に多額の収益を上げる必要がある。ゴードン売却は大きな収入源となるが、バイエルンは現時点で9000万ユーロは過大と見ており、提示額に応じる気はない。
ゴードン、夏の移籍に前向き
選手本人も新天地への挑戦に意欲を示している。報道によると、ゴードンはドイツ移籍に「前向き」で、好条件があればセント・ジェームズ・パークを去る意向だ。
主要タイトルやチャンピオンズリーグ常連という見通しは、元エバートン所属の彼にとって大きな魅力だ。
すでにミュンヘン側提示の年俸や契約期間も説明を受けており、北東部での人気は根強いものの、移籍金で両クラブが合意すれば、欧州屈指の名門加入という魅力は断ちがたいだろう。
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プレミアリーグの争いは依然として熾烈だ
ゴードンの去就を注目しているのはバイエルンだけではない。今季46試合で17ゴール5アシストを記録したこのウインガーには、プレミアリーグの複数クラブも関心を示している。イングランドトップリーグで実績のある彼は、自国選手を求める国内強豪にとって安心できる選択肢だ。