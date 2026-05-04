ニューカッスル・ユナイテッドがイングランド代表スターに巨額移籍金を求めるも、バイエルン・ミュンヘンは依然としてアンソニー・ゴードンの獲得を狙う。

ブンデスリーガの強豪は依然としてゴードン獲得に強い関心を寄せている。マンチェスター・ユナイテッド所属の同選手は、夏の補強の重要ターゲットだ。プレミアリーグのクラブとの交渉は複雑だが、バイエルンはすでに代理人と接触し、アリアンツ・アレーナへの移籍の可能性を話し合っている。

ゴードンは今季、エディ・ハウ監督の下で攻撃陣の要として活躍。DFを突破するスピードと向上した決定力がバイエルン・スカウトの目にとまり、サイドに躍動感をもたらす理想的な補強と評価されている。



