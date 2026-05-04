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ニューカッスル・ユナイテッドがイングランド代表スターに巨額移籍金を求めるも、バイエルン・ミュンヘンは依然としてアンソニー・ゴードンの獲得を狙う。
バイエルンがマグパイズのスター選手に関心を示している
ブンデスリーガの強豪は依然としてゴードン獲得に強い関心を寄せている。マンチェスター・ユナイテッド所属の同選手は、夏の補強の重要ターゲットだ。プレミアリーグのクラブとの交渉は複雑だが、バイエルンはすでに代理人と接触し、アリアンツ・アレーナへの移籍の可能性を話し合っている。
ゴードンは今季、エディ・ハウ監督の下で攻撃陣の要として活躍。DFを突破するスピードと向上した決定力がバイエルン・スカウトの目にとまり、サイドに躍動感をもたらす理想的な補強と評価されている。
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FFP規制の圧力下で、ニューカッスルは高評価額を提示した。
スカイ・スポーツによると、バイエルンは同選手に5年契約を提示し、ミュンヘンへの移籍を打診する準備ができているという。
バイエルンは契約成立を強く望んでいるが、ニューカッスルは貴重な戦力を安価で放すつもりはない。マグパイズはこのウインガーに約9000万ユーロの移籍金を要求。この高額評価額は、選手の重要性とクラブの財政均衡が必要だからだ。
プレミアリーグの利益と持続可能性に関する規則（PSR）を順守するため、今夏に多額の収益を上げる必要がある。そのため、クラブ育成の高額選手を売却すれば財政は大きく改善する。しかしバイエルンは9000万ユーロを過大と見ており、現時点では提示価格に応じる気はない。
ゴードン、夏の退団に前向き
選手本人も新天地への意欲を示している。報道によると、ゴードンはドイツ移籍に「大いに前向き」で、好条件があればセント・ジェームズ・パークを去る意向だ。
主要タイトルやチャンピオンズリーグの舞台は、元エバートン所属の彼にとって大きな魅力だ。
すでにミュンヘンから提示される年俸や契約期間も伝えられており、北東部での人気にもかかわらず、移籍金が合意に至れば欧州屈指のクラブへ加入する魅力は拒みにくいだろう。
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プレミアリーグの争いは依然として熾烈だ
ゴードンの去就を注視しているのはバイエルンだけではない。今季46試合で17ゴール5アシストを記録したこのウインガーには、複数のプレミアリーグクラブも関心を持っている。イングランドトップリーグで実績のある彼は、自国選手を求めるビッグクラブにとって安心できる選択肢だ。