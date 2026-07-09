ニューカッスルが補強へ。ゴードンをバルセロナへ、トナリをトッテナムへ売却し約1億8000万ユーロを得たクラブは、フライブルクのヨハン・マンザンビ獲得に近づいている。Sky Deutschlandによると、移籍金は6000万ユーロ＋ボーナスで合意間近だ。 移籍はワールドカップ後に正式決定の見込みだが、マンザンビはすでに大会を終えている可能性がある。20歳の彼は膝の怪我で7月12日のアルゼンチン戦に出場できない恐れがある。
Getty Images Sport
翻訳者：
ニューカッスル、マンザンビ獲得まであと一歩：6000万ユーロの移籍交渉
得点力のあるミッドフィルダー
スイス代表のムラト・ヤキン監督は「衝撃だ。短期間で治る怪我ではない。時間が足りない。医療スタッフも現時点では断定を避けている」と語った。 「痛みはないが、医学的に出場が妥当かは断言できない」。今大会では3ゴール2アシストを記録。昨季ブンデスリーガでは7ゴール7アシストでシーズンを終えた。
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