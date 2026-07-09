ニューカッスル、マンザンビ獲得まであと一歩：6000万ユーロの移籍交渉

ニューカッスルが補強へ。ゴードンをバルセロナへ、トナリをトッテナムへ売却し約1億8000万ユーロを得たクラブは、フライブルクのヨハン・マンザンビ獲得に近づいている。Sky Deutschlandによると、移籍金は6000万ユーロ＋ボーナスで合意間近だ。 移籍はワールドカップ後に正式決定の見込みだが、マンザンビはすでに大会を終えている可能性がある。20歳の彼は膝の怪我で7月12日のアルゼンチン戦に出場できない恐れがある。