ニューカッスル、ブルーノ・グイマレスの復帰時期が明らかになる中、痛烈な負傷の打撃を受ける

言うまでもなく、ニューカッスルが来季の欧州カップ戦出場権を獲得する可能性を保つには、ギマランイス戦での不運を断ち切る必要がある。現在プレミアリーグ10位の彼らは、まだ多くの課題を抱えている。

土曜日のFAカップ4回戦でニューカッスルがアストン・ヴィラを3-1で下した試合（審判の判定に物議を醸した一戦）後、ハウ監督はグイマレスについてこう語った。「彼（グイマレス）は（復帰を急ぐだろう）と思う。だが今回は時間が必要だ。

彼に奇跡的な回復はないだろう。数ヶ月はかかる見込みだ。復帰は3月の代表戦期間終了後になる可能性が高い」

「我々にとって痛手だ。シーズンの中核となる時期であり、本人も落胆しているが、現実を受け入れるしかない。

「我々にできることは何もない。安全に復帰させることだけだ。彼の不在では他の選手がステップアップしなければならない。今日はそれができた——[ニック]・ウォルテメイド、[ジェイコブ]・ラムジー、[サンドロ]・トナリは素晴らしかった」