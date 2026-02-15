Getty Images Sport
ニューカッスル、ブルーノ・グイマレスの復帰時期が明らかになる中、痛烈な負傷の打撃を受ける
ギマランイスの回復スケジュールが明らかに
ESPNブラジルが最初に報じたところによると、ギマランイスは10週間の離脱を余儀なくされ、ニューカッスルの今季残り12試合のプレミアリーグ戦の大半に加え、チャンピオンズリーグの試合も欠場する可能性がある。
2022年にリヨンから加入して以来、ギマランイスの不在時にニューカッスルがプレミアリーグで勝利したことは一度もない。ブラジル人選手不在の12試合で勝利を収められず、最近ではアストン・ヴィラやリヴァプールにも敗れている。
ニューカッスルはグイマレス問題を克服せねばならない、ハウ監督が語る
言うまでもなく、ニューカッスルが来季の欧州カップ戦出場権を獲得する可能性を保つには、ギマランイス戦での不運を断ち切る必要がある。現在プレミアリーグ10位の彼らは、まだ多くの課題を抱えている。
土曜日のFAカップ4回戦でニューカッスルがアストン・ヴィラを3-1で下した試合（審判の判定に物議を醸した一戦）後、ハウ監督はグイマレスについてこう語った。「彼（グイマレス）は（復帰を急ぐだろう）と思う。だが今回は時間が必要だ。
彼に奇跡的な回復はないだろう。数ヶ月はかかる見込みだ。復帰は3月の代表戦期間終了後になる可能性が高い」
「我々にとって痛手だ。シーズンの中核となる時期であり、本人も落胆しているが、現実を受け入れるしかない。
「我々にできることは何もない。安全に復帰させることだけだ。彼の不在では他の選手がステップアップしなければならない。今日はそれができた——[ニック]・ウォルテメイド、[ジェイコブ]・ラムジー、[サンドロ]・トナリは素晴らしかった」
「打ちのめされた」ギマランイス、負傷による挫折を振り返る
ギマランイスはインスタグラムでこの不運な出来事に苛立ちを表明し、次のように綴った。「以前お伝えした通り、キャリア10年で初めてピッチから離れる期間を過ごすことになります。非常に残念ですが、神は全てをご存知だと確信しています。
筋肉の負傷により数週間離脱しますが、この期間が私をさらに強くし、今後の戦いに備える糧となるでしょう。皆様の応援、メッセージ、心配に感謝します。またすぐにお会いしましょう」
28歳の選手はその後、ニューカッスルがヴィラ・パークでカップ戦勝利を収めた後、インスタグラムストーリーにこう追記した。「お前らマジで誇りに思うぜ!!!! 全てが逆境でも俺たちはやり遂げた!! 最高だ。これからも突き進む」
ギマランイスの決定的なミスだが、ニューカッスルは前進を続けねばならない
ギマランイスは今シーズン、ピッチ内外でニューカッスルにインスピレーションを与える存在であり、チームを率いるだけでなく、リーグ戦23試合で9得点を挙げ、自身のシーズン最多得点記録を更新するトップスコアラーとなった。
ニューカッスルは夏にニック・ウォルテメイド、ヨアン・ウィッサ、アンソニー・エランガらに巨額を投じた。3年間で2度のチャンピオンズリーグ出場を果たしたクラブの現状を考えれば、欧州カップ戦出場権獲得はファンにとって最低限の要求と見なされるだろう。
キャプテン不在のチームを率いるハウ監督には、マンチェスター両クラブ、エバートン、チェルシーとの重要な試合に加え、水曜日に第1戦が行われるカラバグとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフ2試合を控える中、解決策を見出すことが求められるだろう。
