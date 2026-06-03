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ニューカッスル、「ナイジェリアのネイマール」と呼ばれるウイングに2400万ユーロを提示
ニューカッスル、スウェーデンリーグのスター選手獲得へ
エディ・ハウ監督率いるマグパイズは、攻撃力強化のため18歳のヨハンナを最優先ターゲットに据えた。スカイ・スポーツ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルク記者とスウェーデンの『エクスプレッセン』によると、クラブは彼をセント・ジェームズ・パークへ招へいするため巨額オファーを提示した。
提示された移籍金は2400万ユーロで、スカンジナビアサッカー史上最高額となる見込みだ。この金額で移籍が成立すれば、ヨハンナはスウェーデン1部リーグの移籍金記録を更新し、欧州スカウトが高い評価を寄せていることを証明する。
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「ナイジェリアのネイマール」をめぐる争い
この有望なウイング獲得レースにはニューカッスルだけでなくブライトンも残っている。すでに選手と合意したと報じられるブライトンに対し、ニューカッスルは資金力と北東部プロジェクトで逆転を狙う。
スカウトは彼の「圧倒的なスピードとドリブル」を高く評価する。左利きの右ウイングで、カットインから強烈なシュートやチャンスメイクを行う現代的なインバーテッド・アタッカーだ。ハウ監督は、その能力がニューカッスルの攻撃陣をさらに強化すると確信している。
欧州のエリートたちがヨハンナの進捗状況を注視している
ヨハンナ争奪戦はプレミアリーグの枠を超え、レアル・マドリード、ドルトムント、トッテナムが関心を示し、レンヌも動向を注視している。彼の攻撃的なプレースタイルは常に欧州トップスカウトの注目リストに載っている。
18歳ながら、専門家たちは彼がプレミアリーグで即戦力となる身体と技術を備えていると評価する。 今季はリーグ10試合を含む12試合で5得点4アシストを記録。まだ完成形ではないが、ハウ監督の下で才能を磨ける点がニューカッスルの最大の売りだ。
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国際的な認知と復興
ヨハンナは最近ナイジェリア代表に招集されたが、所属するAIKがリリース拒否。クラブは「リハビリと国内での任務に専念させ、将来の大移籍に備える」と説明した。
移籍が実現すれば、この10代は2025-2026シーズン12位で欧州カップ戦出場を逃したニューカッスルに待望の攻撃力をもたらす。また、バルセロナ移籍が噂されるアンソニー・ゴードンの後継者として直接的な役割も果たすだろう。