ニューカッスル、「ナイジェリアのネイマール」と呼ばれるウイングに2400万ユーロを提示

エディ・ハウ監督率いるマグパイズは、攻撃力強化のため18歳のヨハンナを最優先ターゲットに据えた。スカイ・スポーツ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルク記者とスウェーデンの『エクスプレッセン』によると、クラブは彼をセント・ジェームズ・パークへ招へいするため巨額オファーを提示した。

提示された移籍金は2400万ユーロで、スカンジナビアサッカー史上最高額となる見込みだ。この金額で移籍が成立すれば、ヨハンナはスウェーデン1部リーグの移籍金記録を更新し、欧州スカウトが高い評価を寄せていることを証明する。