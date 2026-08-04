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ニューカッスル、アーセナルがブルーノ・ギマランイス獲得に迫る中、1億2000万ユーロのボルシア・ドルトムントの主力に照準
ニューカッスル、ドルトムントのスターを獲得候補に
ニューカッスルは、新たなダイナミックなセントラルMFの獲得に向けた動きを本格化させており、ドルトムントで際立った存在感を示すヌメチャが最優先候補として浮上している。ニューカッスルは今夏、この25歳のドイツ代表を確保するため、すでに正式な交渉を開始した。
『L'Equipe』によれば、ヌメチャはニューカッスル首脳陣から中盤を強化する明確な第一候補と見なされている。ポルトのMFビクトル・フロホルトも代替案として積極的に調査されている一方で、ドルトムントの実力者は依然として野心的な補強候補リストの最上位に位置している。
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ギマランイス後の時代に向けた準備
ンメチャの緊急補強に動いているのは、クラブ主将ギマランイスの退団が濃厚視されていることが直接の理由だ。ブラジル代表の人気選手は現在、アーセナルへの大型国内移籍に近づいている。
アーセナルはこの影響力の大きいMFを、9000万ユーロ前後の高額移籍金で獲得すると見込まれている。この差し迫った莫大な収入により、ニューカッスルの補強担当チームは新シーズンに向けて中盤再編へ即座に再投資するために必要な資金力を得ることになる。さらに同クラブは以前、サンドロ・トナーリをトッテナムに失っていた。
高額な評価額
ただ、ドルトムントに売却を認めさせるのは簡単な仕事ではない。報道によれば、ブンデスリーガの強豪は、2030年6月までドイツでの契約を残すヌメチャに対し、1億2000万ユーロ未満のいかなるオファーにもまったく耳を傾けるつもりがないという。
このMFは、ドイツが決勝トーナメント1回戦で失意の敗退を喫したにもかかわらず、直近のワールドカップでは個人としてまずまずの大会を過ごした。クラブレベルでは2025-26シーズンのブンデスリーガで29試合に出場し、2ゴールを記録。ニューカッスルは、チームの大幅な移行期に対応する中で、ドルトムントの法外な財政的要求をすでによく理解している。
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タインサイドで監督交代が間近に迫る
ヌメチャを巡る複雑な交渉が水面下で続く一方で、ニューカッスルもセント・ジェームズ・パークのベンチで新時代を迎える準備を進めている。クラブは、現ヘッドコーチのエディ・ハウに代えて、高く評価されるドイツ人戦術家マティアス・ヤイスレを招へいすると広く見られている。ヤイスレの就任を確認する公式発表を行うことだけが、この案件を成立させるための最後のステップだと理解されている。
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