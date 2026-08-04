ンメチャの緊急補強に動いているのは、クラブ主将ギマランイスの退団が濃厚視されていることが直接の理由だ。ブラジル代表の人気選手は現在、アーセナルへの大型国内移籍に近づいている。

アーセナルはこの影響力の大きいMFを、9000万ユーロ前後の高額移籍金で獲得すると見込まれている。この差し迫った莫大な収入により、ニューカッスルの補強担当チームは新シーズンに向けて中盤再編へ即座に再投資するために必要な資金力を得ることになる。さらに同クラブは以前、サンドロ・トナーリをトッテナムに失っていた。