BBCによると、ニューカッスルはエディ・ハウ監督の下、ゴードンの後継者としてムニョスを検討している。ゴードンは移籍金6930万ポンドでバルセロナへ移籍し、サイドに大きな穴が開いた。

交渉は継続中で、まだ正式合意には至っていない。ムニョスには3450万ポンドの違約金条項があり、クラブはエウェン・ジャオウェンに続く今夏2人目の補強としてこの金額の支払いを検討している。