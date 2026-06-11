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ニューカッスル、アンソニー・ゴードンの後任としてスペイン代表W杯スターの獲得交渉中。
ゴードンの後任探し
BBCによると、ニューカッスルはエディ・ハウ監督の下、ゴードンの後継者としてムニョスを検討している。ゴードンは移籍金6930万ポンドでバルセロナへ移籍し、サイドに大きな穴が開いた。
交渉は継続中で、まだ正式合意には至っていない。ムニョスには3450万ポンドの違約金条項があり、クラブはエウェン・ジャオウェンに続く今夏2人目の補強としてこの金額の支払いを検討している。
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ハウの先制的な戦略
ムニョス獲得は、移籍市場での作業を早期に終えたいハウ監督の意向に沿う。ニューカッスルはすでに1,850万ポンドでランスからGKジャウエンを獲得。目まぐるしく動く市場でプレミアリーグのライバルに後れを取らないつもりだ。
5月、補強方針を語ったハウ監督は「優れた選手はすぐ売れる。市場は速い。我々も効率的に動かなければ」と語った。
スペイン強豪クラブでの実績
ムニョスはキャリア初期、レアル・マドリードとバルセロナのアカデミーでプレーし、トップレベルに慣れている。現在オサスナに所属する22歳は、ラ・リーガで注目の若手へと成長した。 2025-26シーズンには公式戦36試合で7得点5アシストを記録し、2026年W杯スペイン代表にも選出された。
現在、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いる代表チームに合流し、6月15日アトランタでのカーボベルデ戦に向けて調整中だ。ニューカッスルは、ムニョスが大会で好パフォーマンスを示せば移籍競争が激化すると判断し、早期契約に向けて交渉を急いでいる。
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スカウト網を広く張り巡らせる
今夏、セント・ジェームズ・パークは補強方針を大きく転換した。プレミアリーグで実績のある選手に頼るのではなく、スカウト網を広げ、欧州大陸から将来性のある選手を発掘する。スポーツディレクターのロス・ウィルソンはデータ分析を活用し、クラブ運営を近代化。北東部のプロジェクトと共に成長できる20歳のジャウエンやムニョスといった若手に注力している。