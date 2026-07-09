ニューカッスル、アヤックスの10代MFを2300万ポンドで獲得

エディ・ハウ監督は、アヤックス・アカデミーでクリスティアン・エリクセンやラファエル・ファン・デル・ファールトに続く有望株として知られるアブデルハク・ヌリ・トロフィー受賞者の加入を歓迎した。

ハウ監督は「ショーンをニューカッスルに迎えられて嬉しい。彼はCLやオランダリーグでプレーした有望な若手だ。将来、チームに欠かせない選手になると信じている。一緒に働ける日が楽しみだ」と語った。

彼は若手育成で実績のあるアヤックスで育った。」

一方、本拠地ヨハン・クライフ・アレナを持つアヤックスも、CL最年少アシスト記録保持者であるステールへの感謝と今後の成功を祈る別れの声明を発表した。