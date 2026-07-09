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ニューカッスル、アヤックスの10代MFを2300万ポンドで獲得
マグパイズが10代の天才選手を獲得
ニューカッスルは、アヤックスから若手MFステウルの獲得を最大2300万ポンドの契約で正式に完了させた。ステウルは水曜夕方にタインサイドに到着し、メディカルチェックを経て2031年までの5年契約にサインした。クラブ首脳陣は、昨季オランダ1部で飛躍したこの10代選手を迅速に確保した。
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シュトゥール、夢の移籍を喜ぶ
オランダU-21代表のステールは、セント・ジェームズ・パークで新加入選手として正式に発表され、喜びを隠せなかった。プレミアリーグでプレーするのは幼いころからの夢だったと語った。
クラブ公式ウェブサイトでのインタビューで彼はこう語った。「ここに来られて信じられないほど興奮しています。ニューカッスルはプレミアリーグの巨人であり、世界最高のリーグでプレーするのは長年の夢でした。アヤックスは7歳の頃から過ごした“家”のような場所でしたが、ニューカッスルからのオファーを断ることはできませんでした。」
ハウがエリート教育を称賛
エディ・ハウ監督は、アヤックス・アカデミーでクリスティアン・エリクセンやラファエル・ファン・デル・ファールトに続く有望株として知られるアブデルハク・ヌリ・トロフィー受賞者の加入を歓迎した。
ハウ監督は「ショーンをニューカッスルに迎えられて嬉しい。彼はCLやオランダリーグでプレーした有望な若手だ。将来、チームに欠かせない選手になると信じている。一緒に働ける日が楽しみだ」と語った。
彼は若手育成で実績のあるアヤックスで育った。」
一方、本拠地ヨハン・クライフ・アレナを持つアヤックスも、CL最年少アシスト記録保持者であるステールへの感謝と今後の成功を祈る別れの声明を発表した。
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オランダの有望選手がチーム合流を待つ
エールディヴィジの18歳以下ミッドフィールダーでチャンス創出数と1対1勝率1位だった若手MFは、プレミアリーグ開幕を控えハウ監督の厳しいトレーニングに適応しなければならない。トナリのトッテナム移籍で戦力ダウンしたニューカッスルのMF陣にとって、ステウールの加入は朗報だ。クラブは夏の移籍市場終了までさらなる補強候補を注視している。
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