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Adhe Makayasa

翻訳者：

ニューカッスル、アヤックスの10代MFを2300万ポンドで獲得

移籍情報
ニューカッスル
ショーン・スツール
プレミアリーグ
アヤックス
エールディビジ

ニューカッスル・ユナイテッドは、アヤックスから10代のMFショーン・ステュアを最大2300万ポンドで獲得した。18歳の有望株はタイズサイドでメディカルチェックを受け、長期契約にサイン。マグパイズは欧州屈指の若手才能を手に入れた。

  • マグパイズが10代の天才選手を獲得

    ニューカッスルは、アヤックスから若手MFステウルの獲得を最大2300万ポンドの契約で正式に完了させた。ステウルは水曜夕方にタインサイドに到着し、メディカルチェックを経て2031年までの5年契約にサインした。クラブ首脳陣は、昨季オランダ1部で飛躍したこの10代選手を迅速に確保した。


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    シュトゥール、夢の移籍を喜ぶ

    オランダU-21代表のステールは、セント・ジェームズ・パークで新加入選手として正式に発表され、喜びを隠せなかった。プレミアリーグでプレーするのは幼いころからの夢だったと語った。

    クラブ公式ウェブサイトでのインタビューで彼はこう語った。「ここに来られて信じられないほど興奮しています。ニューカッスルはプレミアリーグの巨人であり、世界最高のリーグでプレーするのは長年の夢でした。アヤックスは7歳の頃から過ごした“家”のような場所でしたが、ニューカッスルからのオファーを断ることはできませんでした。」

  • ハウがエリート教育を称賛

    エディ・ハウ監督は、アヤックス・アカデミーでクリスティアン・エリクセンやラファエル・ファン・デル・ファールトに続く有望株として知られるアブデルハク・ヌリ・トロフィー受賞者の加入を歓迎した。

    ハウ監督は「ショーンをニューカッスルに迎えられて嬉しい。彼はCLやオランダリーグでプレーした有望な若手だ。将来、チームに欠かせない選手になると信じている。一緒に働ける日が楽しみだ」と語った。

    彼は若手育成で実績のあるアヤックスで育った。」

    一方、本拠地ヨハン・クライフ・アレナを持つアヤックスも、CL最年少アシスト記録保持者であるステールへの感謝と今後の成功を祈る別れの声明を発表した

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    オランダの有望選手がチーム合流を待つ

    エールディヴィジの18歳以下ミッドフィールダーでチャンス創出数と1対1勝率1位だった若手MFは、プレミアリーグ開幕を控えハウ監督の厳しいトレーニングに適応しなければならない。トナリのトッテナム移籍で戦力ダウンしたニューカッスルのMF陣にとって、ステウールの加入は朗報だ。クラブは夏の移籍市場終了までさらなる補強候補を注視している。

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