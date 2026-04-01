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ニューカッスル戦中にサンダーランドのルツハレル・ゲルトゥイダに対し人種差別的な暴言を吐いたとして、警察が45歳の男を逮捕した
警察は容疑者を拘束したことを確認した
デイリー・メール紙によると、先月セント・ジェームズ・パークで起きた不穏な騒動を受け、新たな進展があった。当局は、ゲーツヘッド地区の容疑者が3月31日に身柄を拘束されたことを確認した。この45歳の男は、ゲルトゥルイダに対する人種差別的要素を伴う公序良俗違反の容疑で逮捕された。警察はその後、さらなる捜査を続ける中で、彼を保釈した。 イングランドサッカー界で最も激しいダービーの一つとされるこの試合は、選手がホーム側のスタンドから発せられた差別的発言を審判団に通報したことで、その陰に隠れてしまった。
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審判が差別防止プロトコルを発動した
審判のアンソニー・テイラー氏は、差別的言動が報告された後、定められた手順を厳守し、試合を3分間中断せざるを得なかった。中断中、テイラー氏はニューカッスルのキャプテン、キエラン・トリッピアーやベンチ付近にいた両チームの監督と協議を行い、その間、スタジアムの警備担当者が状況を調査した。プレミアリーグは、この試合中断について直接声明を発表し、その立場を改めて強調した。
「これはプレミアリーグのピッチ上における反差別プロトコルに沿った措置です。セント・ジェームズ・パークでのこの件については、今後徹底的な調査が行われます。当リーグは当該選手および両クラブに対し、全面的な支援を提供します。人種差別は、サッカー界においても、社会のいかなる場所においても許されるものではありません。今後も関係者と当局と連携し、スタジアムがすべての人にとって包摂的で居心地の良い環境となるよう努めてまいります」とリーグ側は述べた。
サンダーランドとニューカッスルが人種差別反対で団結
この日、チームを2-1の勝利に導いたサンダーランドのレジス・ル・ブリス監督は、試合終了のホイッスルが鳴った後、懸念を表明した。同監督は、このディフェンダーを取り巻く強力なサポート体制の必要性を強調した。「試合後にルチャレルと話したが、彼は大丈夫そうだった。しかし、我々は彼を支えていく必要がある」とル・ブリス監督は述べた。 同選手は当初、キャプテンのグラニット・シャカにその旨を伝え、シャカが審判に知らせた。ニューカッスル・ユナイテッドも積極的に対応し、当局による当該人物の特定に協力している。
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「ゼロ・トレランス」は依然として最優先事項である
この事件は広く非難を浴びており、厳格な対応手順の必要性が浮き彫りとなった。試合を中断し、直ちに事件を記録することで、試合運営陣は法的な手続きが円滑に進むよう確保した。 当局は現在、CCTVの映像や目撃者の証言から収集された証拠が、捜査の次の段階を進めるのに十分であるかどうかに注力している。関係者の行為に対しサッカー界が一致団結する中、ゲルトゥイダにはリーグ全体から連帯のメッセージが寄せられている。ノーサンブリア警察とプレミアリーグはともに、すべての選手にとってスタジアムが安全で包摂的な場所となるまで、決して手を緩めないことを改めて表明した。