ニューカッスル戦中にサンダーランドのルツハレル・ゲルトゥイダに対し人種差別的な暴言を吐いたとして、警察が45歳の男を逮捕した

審判のアンソニー・テイラー氏は、差別的言動が報告された後、定められた手順を厳守し、試合を3分間中断せざるを得なかった。中断中、テイラー氏はニューカッスルのキャプテン、キエラン・トリッピアーやベンチ付近にいた両チームの監督と協議を行い、その間、スタジアムの警備担当者が状況を調査した。プレミアリーグは、この試合中断について直接声明を発表し、その立場を改めて強調した。

「これはプレミアリーグのピッチ上における反差別プロトコルに沿った措置です。セント・ジェームズ・パークでのこの件については、今後徹底的な調査が行われます。当リーグは当該選手および両クラブに対し、全面的な支援を提供します。人種差別は、サッカー界においても、社会のいかなる場所においても許されるものではありません。今後も関係者と当局と連携し、スタジアムがすべての人にとって包摂的で居心地の良い環境となるよう努めてまいります」とリーグ側は述べた。