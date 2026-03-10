Goal.com
Thiaw Barnes Hall Newcastle GFXGetty/GOAL
Tom Maston

翻訳者：

ニューカッスル対バルセロナ戦 選手評価：ハービー・バーンズとルイス・ホールの活躍も虚しく、マリック・ティアウがマグパイズの魔法のようなチャンピオンズリーグの夜を台無しにした

ニューカッスルは火曜日、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のバルセロナとの第1戦で1-1の引き分けに甘んじざるを得なかった。エディ・ハウ監督率いるチームは86分にハービー・バーンズの先制点で歴史的な勝利を目前にしていたが、マルイック・ティアウがロスタイムにPKを献上。ラミン・ヤマルが試合終了間際のキックでこれを決め、同点に追いつかれた。

ニューカッスルは試合開始から攻勢に出、ジョアン・ガルシアがこぼしたボールをサンドロ・トナリがヘディングで決めようとしたが、ジェラール・マーティンがゴールライン上でクリアした。しかし、マグパイズは決定的なチャンスをほとんど作ることができず、ファーミン・ロペスが絶好のポジションからアーロン・ラムズデールにシュートを放ったが、ラムズデールはこれを防いだ。

後半も同様の展開が続き、アンソニー・エランガとウィル・オスラがバルサのディフェンスの裏に抜け出したものの、ガルシアを脅かすチャンスを逃した。一方、反対側では、ラフィーニャがペナルティエリア内でロベルト・レヴァンドフスキにパスを送ったが、このポーランド人ストライカーのシュートは枠を外れた。

バーンズがポストを直撃した後、残り 20 分でジョエリンソンがゴールを決めたが、ブラジル人ミッドフィールダーはオフサイドの判定を受け、その喜びは短かった。しかし、ホームチームは諦めることはなく、ジェイコブ・マーフィーのクロスを受けたバーンズが、至近距離からボレーシュートを決め、そのチャンスを確実にものにした。

しかし、ホームファンが祝賀ムードに沸き始めたその瞬間、マリック・ティアウがペナルティエリア内でダニ・オルモをトリップし、ヤマルがラムズデールを逆方向に誘ってPKを決め、その熱気は冷めてしまった。

GOALは、セント・ジェームズ・パークでのニューカッスルの選手たちを評価しています...

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    アーロン・ラムズデール（6/10）：

    バルサにゴールを脅かされた際には求められる役割を果たした。先発の座を固めつつあるようだ。

    キアラン・トリッピアー（6/10）：

    ラフィーニャを相手に好守を見せた。ブラジル人選手はほとんど脅威を与えられなかった。何度かポジションを外されバルサにチャンスを許す場面もあったが、全体的には堅実なプレーだった。

    マリック・ティアウ（6/10）：

    パスとドリブルで効果的にラインを突破。終盤のオルモへのファウルでPKを献上し、それまでの好プレーを台無しにした。

    ダン・バーン（8/10）：

    自陣ペナルティエリア内でいくつかの重要な介入を行い、レヴァンドフスキを厳しくマークした。

    ルイス・ホール（9/10）：

    ヤマルの脅威に卓越した対応を見せ、ボールを前線に運び、ニューカッスルの攻撃を何度も生み出した。真に成熟した、質の高いパフォーマンスだった。

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    中盤

    ジェイコブ・ラムジー（7/10）：

    中盤で力強いプレーを見せ、狭いエリアでも正確なパスを繋いだ。

    サンドロ・トナーリ（6/10）：

    前半の警告の影響もあり、過去の試合ほどの効果はなかった。それでも中盤で懸命に働いた。

    ジョエリントン（7/10）：

    身体能力を活かしてプレーを遮断し、前線へ押し上げた。コンディションが整っている時は常にキープレイヤーだ。

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    攻撃

    アンソニー・エランガ (6/10):

    彼のスピードはカンセロを苦しめたが、最終的なボールと決断力に時々欠ける部分があった。

    ウィル・オスラ（5/10）：

    開始早々から積極的にプレスをかけ、背後へのタイミングの良い走り込みも見せたが、それを活かす質や落ち着きに欠けていた。

    ハービー・バーンズ（7/10）：

    特に前半はタイミングの悪い動きが目立ち、ポストを叩くなどフラストレーションの溜まる試合運びだったが、後半にバックポストへ忍び込むように飛び込んで先制点を奪った。

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    サブスクリプションとマネージャー

    ティノ・リブラメント (6/10):

    トリッピアーに代わって出場後、いくつかの素晴らしいパスを前線へ送った。

    ジェイコブ・マーフィー (7/10):

    ボックス内に素晴らしいクロスを何本か送り込み、最終的にはバーンズの得点をアシストした。

    アンソニー・ゴードン (6/10):

    体調不良の影響は明らかだったが、それでも脅威となった。

    ジョー・ウィロック（評価なし）：

    最後の5分間に出場。

    エディ・ハウ（7/10）：

    ゴードンの病気でオスラを起用せざるを得なかったが、交代はタイミング良く見事に機能した。勝利に値する試合内容だっただけに、勝てなかったのは非常に残念だ。

