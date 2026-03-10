ニューカッスル対バルセロナ戦 選手評価：ハービー・バーンズとルイス・ホールの活躍も虚しく、マリック・ティアウがマグパイズの魔法のようなチャンピオンズリーグの夜を台無しにした

ニューカッスルは試合開始から攻勢に出、ジョアン・ガルシアがこぼしたボールをサンドロ・トナリがヘディングで決めようとしたが、ジェラール・マーティンがゴールライン上でクリアした。しかし、マグパイズは決定的なチャンスをほとんど作ることができず、ファーミン・ロペスが絶好のポジションからアーロン・ラムズデールにシュートを放ったが、ラムズデールはこれを防いだ。

後半も同様の展開が続き、アンソニー・エランガとウィル・オスラがバルサのディフェンスの裏に抜け出したものの、ガルシアを脅かすチャンスを逃した。一方、反対側では、ラフィーニャがペナルティエリア内でロベルト・レヴァンドフスキにパスを送ったが、このポーランド人ストライカーのシュートは枠を外れた。

バーンズがポストを直撃した後、残り 20 分でジョエリンソンがゴールを決めたが、ブラジル人ミッドフィールダーはオフサイドの判定を受け、その喜びは短かった。しかし、ホームチームは諦めることはなく、ジェイコブ・マーフィーのクロスを受けたバーンズが、至近距離からボレーシュートを決め、そのチャンスを確実にものにした。

しかし、ホームファンが祝賀ムードに沸き始めたその瞬間、マリック・ティアウがペナルティエリア内でダニ・オルモをトリップし、ヤマルがラムズデールを逆方向に誘ってPKを決め、その熱気は冷めてしまった。

GOALは、セント・ジェームズ・パークでのニューカッスルの選手たちを評価しています...