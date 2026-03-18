ニューカッスル対バルセロナ戦の選手評価：アンソニー・エランガのゴールも虚しく、チャンピオンズリーグでの屈辱的な敗退。マグパイズの崩壊の責任はキーラン・トリッピアーとダン・バーンにある

激しい攻防が続いた前半、ニューカッスルは好調なスタートを切ったものの、開始わずか6分でラフィーニャにゴールを決められ、先制を許した。 ラミン・ヤマルの素晴らしいタッチとパスから、マリック・ティアウとルイス・ホールの両選手が滑り、その隙を突いてフェルミン・ロペスがラフィーニャにボールを供給し、ラフィーニャがアーロン・ラムズデールをかわしてゴールを決めた。しかしニューカッスルは動じることなく、エランガが反撃のゴールを決めた。ホールとハーヴェイ・バーンズが左サイドで連携し、クロスを送ると、ウインガーのエランガがジョアン・ガルシアの脇をすり抜ける低いシュートを放ち、ネットを揺らした。

しかし、ニューカッスルの同点も長くは続かなかった。またもや杜撰な守備が露呈し、バルセロナに再びリードを許す結果となった。ラフィーニャのペナルティエリアへのフリーキックをジェラール・マルティンがゴール前にヘディングで折り返すと、マルク・ベルナルが至近距離からラムズデールをかわして押し込んだ。この失点はアウェイチームにとってさらなる打撃となったが、ニューカッスルは再び反撃に出た。自陣エリア外でヤマルが不用意なバックヒールをした隙を突き、エルアンガがファーポストで押し込んだのだ。

ニューカッスルは名門の相手にも引けを取らない戦いを見せていたが、ハーフタイム直前に大きな痛手を負った。フェルミンからラフィーニャへのパスに対し、キアラン・トリッパーがブラジル人選手を引き倒してPKを献上。ヤマルがPKを決め、バルサは3-2で前半を折り返した。

バルセロナは後半、まるで別人のような姿でピッチに現れ、早々に試合の主導権をニューカッスルから奪い取った。 見事な連携プレーで相手守備陣を切り裂き、フェルミンがラムズデールをかわしてゴールを決めると、続いてロベルト・レヴァンドフスキが途中出場のティノ・リブラメントを競り勝ってバルサの5点目を挙げた。数分後にはレヴァンドフスキが再びネットを揺らし、さらにラフィーニャがジェイコブ・ラムジーの酷いミスパスを拾って2点目を決めた。こうしてカタルーニャのチームは準々決勝へ順当に進出し、ニューカッスルの欧州での夢を打ち砕いた。

GOALがスポティファイ・カンプ・ノウでのニューカッスル選手たちを評価...