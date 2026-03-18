スポティファイ・カンプ・ノウで行われた激しい前半戦では、ニューカッスルが好調なスタートを切ったものの、開始わずか6分でラフィーニャにゴールを決められ、先制を許した。 ラミン・ヤマルの素晴らしいタッチとパスにより、マリック・ティアウとルイス・ホールの両選手が足元をすくわれ、フェルミン・ロペスがラフィーニャにボールを供給。ラフィーニャはアーロン・ラムズデールをかわしてゴールを決めた。しかしニューカッスルは動じることなく、エランガが反撃のゴールを決めた。ルイス・ホールとハーヴェイ・バーンズが左サイドで連携し、クロスを送ると、ウインガーのエランガがジョアン・ガルシアの脇をすり抜ける低いシュートを放ち、ネットを揺らした。

ニューカッスルは同点に追いついたが、その喜びも束の間、再び守備の乱れからバルセロナにリードを許した。ラフィーニャのペナルティエリアへのフリーキックをジェラール・マルティンがゴール前にヘディングで折り返すと、マルク・ベルナルが至近距離からラムズデールをかわして押し込んだ。この失点はアウェイチームにとってさらなる打撃となったが、ニューカッスルは再び反撃に出た。自陣エリア外でヤマルが不用意なバックヒールをした隙を突き、エルアンガがファーポストで押し込んだ。

ニューカッスルは名門の相手にも引けを取らない戦いを見せていたが、ハーフタイム直前に大きな痛手を負った。ロペスのラフィーニャへのパスに対し、キアラン・トリッパがブラジル人選手を引き倒してPKを献上。ヤマルがこれを沈め、バルサは3-2で前半を折り返した。

バルセロナは後半、まるで別人のような姿でピッチに現れ、瞬く間に試合の主導権をニューカッスルから奪い返した。 見事な連携プレーで相手守備陣を切り裂き、ロペスが抜け出してガルシアをかわしてゴールを決めると、続いてロベルト・レヴァンドフスキが途中出場のティノ・リブラメントを競り勝ってバルサの5点目を挙げた。数分後にはレヴァンドフスキが再びネットを揺らし、さらにラフィーニャがジェイコブ・ラムジーの酷いミスパスを拾って2点目を決めた。こうしてカタルーニャのチームは準々決勝へ順当に進出し、ニューカッスルの欧州での夢を打ち砕いた。

GOALがスポティファイ・カンプ・ノウでのニューカッスルの選手たちを評価...