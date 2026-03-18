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Gill Clark

翻訳者：

ニューカッスル対バルセロナ戦の選手評価：アンソニー・エランガのゴールも虚しく、チャンピオンズリーグでの屈辱的な敗退を招いたマグパイズの崩壊は、キーラン・トリッピアーとダン・バーンの責任

水曜日、ニューカッスルは勢いに乗るバルセロナに敗れ、チャンピオンズリーグの夢がベスト16で絶たれた。前半にアンソニー・エランガが2得点を挙げ、マグパイズに歴史的な勝利への希望をもたらしたが、エディ・ハウ監督率いるチームは後半に崩壊し、カタルーニャでの厳しい一夜を7-2の敗北で終えた。

スポティファイ・カンプ・ノウで行われた激しい前半戦では、ニューカッスルが好調なスタートを切ったものの、開始わずか6分でラフィーニャにゴールを決められ、先制を許した。 ラミン・ヤマルの素晴らしいタッチとパスにより、マリック・ティアウとルイス・ホールの両選手が足元をすくわれ、フェルミン・ロペスがラフィーニャにボールを供給。ラフィーニャはアーロン・ラムズデールをかわしてゴールを決めた。しかしニューカッスルは動じることなく、エランガが反撃のゴールを決めた。ルイス・ホールとハーヴェイ・バーンズが左サイドで連携し、クロスを送ると、ウインガーのエランガがジョアン・ガルシアの脇をすり抜ける低いシュートを放ち、ネットを揺らした。

ニューカッスルは同点に追いついたが、その喜びも束の間、再び守備の乱れからバルセロナにリードを許した。ラフィーニャのペナルティエリアへのフリーキックをジェラール・マルティンがゴール前にヘディングで折り返すと、マルク・ベルナルが至近距離からラムズデールをかわして押し込んだ。この失点はアウェイチームにとってさらなる打撃となったが、ニューカッスルは再び反撃に出た。自陣エリア外でヤマルが不用意なバックヒールをした隙を突き、エルアンガがファーポストで押し込んだ。

ニューカッスルは名門の相手にも引けを取らない戦いを見せていたが、ハーフタイム直前に大きな痛手を負った。ロペスのラフィーニャへのパスに対し、キアラン・トリッパがブラジル人選手を引き倒してPKを献上。ヤマルがこれを沈め、バルサは3-2で前半を折り返した。

バルセロナは後半、まるで別人のような姿でピッチに現れ、瞬く間に試合の主導権をニューカッスルから奪い返した。 見事な連携プレーで相手守備陣を切り裂き、ロペスが抜け出してガルシアをかわしてゴールを決めると、続いてロベルト・レヴァンドフスキが途中出場のティノ・リブラメントを競り勝ってバルサの5点目を挙げた。数分後にはレヴァンドフスキが再びネットを揺らし、さらにラフィーニャがジェイコブ・ラムジーの酷いミスパスを拾って2点目を決めた。こうしてカタルーニャのチームは準々決勝へ順当に進出し、ニューカッスルの欧州での夢を打ち砕いた。

GOALがスポティファイ・カンプ・ノウでのニューカッスルの選手たちを評価...

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    ゴールキーパーとディフェンス

    アーロン・ラムズデール（5/10）：

    ニューカッスル戦でのゴール前でのプレーは、完全に説得力があるとは言えなかった。いくつかの場面で対応に苦しみ、7失点を喫したほか、バルセロナにも好機を逃させる場面もあった。

    キアラン・トリッピアー（4/10）：

    前半終了間際に決定的なPKを献上し、レッドカードを免れたのは運が良かった。ハーフタイムで交代。 

    マリック・ティアウ（4/10）：

    何度か抜かれ、特に先制点となったヤマルのプレーでは対応しきれず、バルサがペースを上げた後半は苦戦した。

    ダン・バーン（4/10）：

    前半にいくつかの良い場面を見せたが、決定的な場面でミスを犯した。2点目では全員をオフサイドにできず、4点目では守備に引き込まれ、6点目ではヤマルに完全に置き去りにされた。

    ルイス・ホール（6/10）：

    先制点でも致命的なミスを犯したが、エランガへの好アシストを記録した。ヤマルとの一対一でも善戦を見せた。

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  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    中盤

    ジェイコブ・ラムジー（5/10）：

    中盤でまずまずの働きを見せたが、後半に放った酷いパスがラフィーニャにボールを渡す結果となり、バルセロナに7点目を献上した。

    サンドロ・トナリ（5/10）：

    序盤はやや雑なプレーが目立ったが、息つく暇もない前半戦で実力を発揮した。後半開始早々に4-2とする決定的なゴールを許した際、ロペスにマークを付けきれず、その数分後には再びバルサのスター選手を阻止しようとして負傷した。

    ジョエリントン（6/10）：

    バルセロナは中盤での彼のフィジカルに苦戦した。序盤に警告を受け、レヴァンドフスキへのファウルで2枚目のイエローカードを免れたのは幸運だった。

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    攻撃

    アンソニー・エランガ（7/10）：

    2ゴールとも見事な決め方をし、そのスピードはジョアン・カンセロにとって大きな脅威となった。イングランドのクラブ所属選手として、カンプ・ノウでのチャンピオンズリーグのアウェイ戦で2得点を挙げたのは、史上2人目である。

    アンソニー・ゴードン（5/10）：

    何度かチャンスを作ったが、好機を2度ほど逃した。後半は存在感を示せなかった。

    ハーヴィー・バーンズ (6/10)：

    ニューカッスルの左サイドで非常に活発に動き、前半は脅威となった。エランガへのアシストも良かった。

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    ティノ・リブラメント（4/10）：

    ハーフタイムにトリッピアーと交代し、レヴァンドフスキにゴールを許した。

    ジェイコブ・マーフィー（4/10）：

    途中出場したが、全く脅威を与えられなかった。

    ジョー・ウィロック（5/10）：

    ニューカッスルにフレッシュな力をもたらしたが、それ以上の活躍は見られなかった。

    スヴェン・ボットマン（5/10）：

    ニューカッスルの守備が崩壊した後、守備の補強として投入された。

    ウィル・オスラ（評価なし）：

    試合終了間際の途中出場にとどまった

    エディ・ハウ（4/10）：

    劇的な前半戦ではチームがバルセロナに互角以上の戦いを見せたが、後半に入るとホームチームに太刀打ちできなかった。この大敗は痛手となるだろう。特に次はサンダーランドとのダービー戦が控えているだけに。

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