プレミアリーグで再び激突するこの歴史的なライバル同士の一戦は、ここ数日、緊張感が高まり、衝突の恐れがあるとの見方がすでに示されていた。実際、この試合の懸かったものは、マグパイズ（ニューカッスル）の欧州大会出場権争いに向けた貴重な勝ち点や、ブラックキャッツ（サンダーランド）の残留争いからの脱却と欧州大会への夢だけでなく、何よりも地元での首位争いでもある。 まさにそのために、スタジアムの外では一部のサポーターが感情が高ぶり、衝突に至ってしまった。
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ニューカッスル対サンダーランド：ダービー戦前、セント・ジェームズ・パーク外でサポーター同士の乱闘と激しい衝突が発生 動画
サンダーランドのバスが襲撃される
11月の第1戦は、スタジアム・オブ・ライトで行われた激戦の末、ニック・ウォルテメイドのオウンゴールによりサンダーランドが1-0で勝利した。マグパイズのサポーターたちはこのことを忘れてはいなかったが、最初の衝突はサポーター同士の間ではなく、スタジアムへ向かう途中で襲撃を受けたアウェイチームのバスに対して起こった。 場内はたちまち緊張感に包まれ、警察が秩序維持のために介入した。しかしキックオフが近づくにつれ、サポーターグループ間でさらなる乱闘が勃発し、その一部では負傷者も出た。
衝突の様子を捉えた動画
複数の負傷者、1人のサポーターが現場で蘇生処置を受ける
『テレグラフ』紙のルーク・エドワーズは、その凄惨な現場の様子を伝える写真を数枚公開した。「セント・ジェームズ・パーク付近で乱闘が発生した。サンダーランドのサポーターの小グループが警察の護衛から離れ、ニューカッスルのサポーターの大群の中を横切ろうとした。そして、予想通り、彼らは襲撃された」。
一方、『ミラー』紙のクレイグ・ホープは、衝突に巻き込まれた人々のうち数名が医療処置を必要としたと報じた。「セント・ジェームズ・パークの外で衝突が発生した。あるサポーターは重体に見えた。搬送される前に心肺蘇生法が施された。これは良くない」。
デイリー・メール紙によると：「サンダーランドのサポーターの大半は、警察の護衛の下、ニューカッスル駅からスタジアムへ向かったが、警察は両チームのサポーターを分離させるために大変な苦労を強いられた。 スタジアムのすぐそばにあるサンドマン・ホテルの外にニューカッスルのサポーターが集まる中、サンダーランドのサポーターの最初のグループは、缶や瓶を投げつけられたものの、問題なく通り抜けることができた。しかし、2番目のグループはそれほど幸運ではなく、そのエリアを通過中にサンダーランドの旗を振ったことで、殴打や物投げの攻撃を受けた」。