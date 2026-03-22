ニューカッスル対サンダーランド：ダービー戦前、セント・ジェームズ・パーク外でサポーター同士の乱闘と激しい衝突が発生　動画

『テレグラフ』紙のルーク・エドワーズは、その凄惨な現場の様子を伝える写真を数枚公開した。「セント・ジェームズ・パーク付近で乱闘が発生した。サンダーランドのサポーターの小グループが警察の護衛から離れ、ニューカッスルのサポーターの大群の中を横切ろうとした。そして、予想通り、彼らは襲撃された」。

一方、『ミラー』紙のクレイグ・ホープは、衝突に巻き込まれた人々のうち数名が医療処置を必要としたと報じた。「セント・ジェームズ・パークの外で衝突が発生した。あるサポーターは重体に見えた。搬送される前に心肺蘇生法が施された。これは良くない」。

デイリー・メール紙によると：「サンダーランドのサポーターの大半は、警察の護衛の下、ニューカッスル駅からスタジアムへ向かったが、警察は両チームのサポーターを分離させるために大変な苦労を強いられた。 スタジアムのすぐそばにあるサンドマン・ホテルの外にニューカッスルのサポーターが集まる中、サンダーランドのサポーターの最初のグループは、缶や瓶を投げつけられたものの、問題なく通り抜けることができた。しかし、2番目のグループはそれほど幸運ではなく、そのエリアを通過中にサンダーランドの旗を振ったことで、殴打や物投げの攻撃を受けた」。