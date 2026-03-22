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ニューカッスル対サンダーランドの対決が、ルツハレル・ゲルトルイダへの差別的発言が報告されたことを受け中断され、タイン・ウェア・ダービーは人種差別疑惑にまみれた。
試合の主審が両チームのキャプテンとコーチ陣と話し合った
試合再開直後、主審のアンソニー・テイラーはセント・ジェームズ・パークでの試合を一時中断させた。ハーフタイム明けからわずか5分が経過したところで、再び試合が中断されたのである。
両チームのキャプテンがベンチに呼び出され、そこで両チームのベンチメンバーと話し合いが行われた。また、コーチングスタッフにも、何が起きたとされるのかを知らせる必要があった。
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プレミアリーグからの公式声明
マグパイズのディフェンダー、スヴェン・ボットマンが高い蹴り上げを受けたため、試合が一時中断していた。その短い中断中、サンダーランドのミッドフィールダー、グラニット・シャカが、スタンドから発せられたある発言についてテイラー主審に伝えた。問題の発言は、ゲルトゥルイダ選手に向けられたものだったとされる。
プレミアリーグが発表した公式声明は以下の通りである。「本日行われたニューカッスル・ユナイテッド対サンダーランドの試合は、サンダーランドのルツハレル・ゲルトゥイダ選手に向けられた観客からの差別的発言が報告されたため、後半に一時中断された。
「これはプレミアリーグのピッチ上における反差別プロトコルに沿った措置である。セント・ジェームズ・パークでの本件については、今後徹底的な調査が行われる。我々は当該選手および両クラブに対し、全面的な支援を表明する。人種差別は、我々の競技においても、社会のいかなる場所においても許されるものではない。我々は今後も関係者と当局と連携し、スタジアムがすべての人にとって包摂的で居心地の良い環境となるよう尽力していく。」
ダービーの日に報じられた残念なニュース
タイズサイドで北東部の長年のライバル関係が再燃する中、さらなる不運なニュースが報じられた。サンダーランドのチームバスは、セント・ジェームズ・パークへ向かう途中で敵対的な歓迎を受けた。
警察はトラブルの収拾に努めたが、対立するサポーターの間で試合前の乱闘が発生し、負傷して手当てを必要とする者も出た。この醜い光景は、緊張感に満ちた一戦を前にした雰囲気を台無しにした。
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サンダーランド、ニューカッスル相手に記念すべき2連勝を達成
サンダーランドは、昨年12月にスタジアム・オブ・ライトで行われた古くからのライバルとの一戦で1-0で勝利を収めていたが、今回は序盤に先制点を許しながらも劇的な展開の末に2-1で勝利し、マグパイズ相手に記念すべきダービー2連勝を達成した。
ルーク・オニエンのミスを突いてアンソニー・ゴードンが先制点を挙げたが、ブラックキャッツは57分にチェムスディン・タルビのゴールで同点に追いついた。そして90分、ブライアン・ブロビーが至近距離から押し込んでアウェイチームに勝ち越しゴールを奪うと、アウェイ席では熱狂的な祝福の渦が巻き起こった。
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