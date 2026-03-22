マグパイズのディフェンダー、スヴェン・ボットマンが高い蹴り上げを受けたため、試合が一時中断していた。その短い中断中、サンダーランドのミッドフィールダー、グラニット・シャカが、スタンドから発せられたある発言についてテイラー主審に伝えた。問題の発言は、ゲルトゥルイダ選手に向けられたものだったとされる。

プレミアリーグが発表した公式声明は以下の通りである。「本日行われたニューカッスル・ユナイテッド対サンダーランドの試合は、サンダーランドのルツハレル・ゲルトゥイダ選手に向けられた観客からの差別的発言が報告されたため、後半に一時中断された。

「これはプレミアリーグのピッチ上における反差別プロトコルに沿った措置である。セント・ジェームズ・パークでの本件については、今後徹底的な調査が行われる。我々は当該選手および両クラブに対し、全面的な支援を表明する。人種差別は、我々の競技においても、社会のいかなる場所においても許されるものではない。我々は今後も関係者と当局と連携し、スタジアムがすべての人にとって包摂的で居心地の良い環境となるよう尽力していく。」