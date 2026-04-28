Getty Images Sport
翻訳者：
ニューカッスルは、5500万ポンドで獲得したヨアン・ウィッサをわずか1シーズンで移籍リストに載せた。
タインサイドでの悪夢のようなデビューシーズン
ウィッサは、アラン・シアラーらレジェンドが着用した背番号9を継承し、大きな期待を受けてセント・ジェームズ・パークに加入した。しかし、この移籍はたちまち選手とクラブの両方にとって悪夢となった。9月の移籍市場最終日にイサクの Liverpool 移籍補填としてブレントフォードから加入したが、昨季西ロンドンで示したフォームを取り戻せていない。
代表戦での膝の負傷で公式戦デビューは12月にずれ込み、その後24試合に出場したものの、直近16試合の先発は1度だけ。得点は3に留まっている。
- Getty Images Sport
ニューカッスルは巨額の損失を覚悟している
『The Athletic』によると、ニューカッスルは今夏、ウィッサの放出を模索する。8ヶ月前に多額投資をしたが、経営陣は巨額損失が出ても売却を容認する方針だ。
長期契約を結ぶ本人は残留を希望しているが、クラブの考えは異なる。現在プレミアリーグ14位で欧州カップ戦出場も絶望的なため、再構築と財務ルール順守が最優先だ。
ハウ監督、ストライカーにとって「厳しいシーズン」と認める
エディ・ハウ監督は、ウィッサが1年目で直面した困難を認め、擁護してきた。ブライトン戦前会見では、中断の多いシーズンだったため彼の真価を判断できないと指摘。才能には楽観的だが、クラブでの将来は保証しなかった。
ハウ監督は「ヨアンにとって最も難しかったのは、けがから回復した後、早く戻って実力を示したいという強い気持ちがあるにもかかわらず、通常通りトレーニングできなかったことだ。練習がたびたび中断し、彼のベストを見ることができなかった。プレシーズンがあれば、彼の真価が発揮されるだろう」と語った。
- Getty Images Sport
補強の失敗とチームの大幅な刷新
昨夏、ニューカッスルはジョアン・ペドロ、ウーゴ・エキティケ、ヨルゲン・ストランド・ラーセンなどの第一候補を逃した後、ウィッサの獲得を急いだ。スポーツディレクターとCEOが不在のまま市場終了間際に成立したこの移籍は、「高額なパニック買い」との批判も出ている。その後、デビッド・ホプキンソンとロス・ウィルソンが就任し、刷新されたスカウトチームは今、この判断を検証している。
2025-26シーズン終盤を迎え、クラブはチーム全体を刷新へ。すでに新たなストライカー候補を調査済みだ。ウィッサにとって、残る数試合はハウ監督に再起をアピールするか、移籍への最後のチャンスとなるだろう。