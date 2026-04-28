ニューカッスルは、5500万ポンドで獲得したヨアン・ウィッサをわずか1シーズンで移籍リストに載せた。

ウィッサは、アラン・シアラーらレジェンドが着用した背番号9を継承し、大きな期待を受けてセント・ジェームズ・パークに加入した。しかし、この移籍はたちまち選手とクラブの両方にとって悪夢となった。9月の移籍市場最終日にイサクの Liverpool 移籍補填としてブレントフォードから加入したが、昨季西ロンドンで示したフォームを取り戻せていない。

代表戦での膝の負傷で公式戦デビューは12月にずれ込み、その後24試合に出場したものの、直近16試合の先発は1度だけ。得点は3に留まっている。