ニューカッスルは、獲得からわずか7か月で元ブレントフォードのFWヨアン・ウィッサを売却し、3500万ポンドの巨額損失を計上する方針だ。

ウィッサはブレントフォードで複数シーズンを過ごし、クラブの攻撃を牽引。プレミアリーグで安定した得点力を示し、通算49得点をマークした。

しかし今季はチーム内競争が激しく出場機会が少ない。怪我や不調も重なり、レギュラー定着の機会を逃している。クラブは彼を粘り強く起用するか、早期に放出すかを検討中だ。売却すれば給与構造を再調整し、次期移籍市場で他ポジションに再投資できる。