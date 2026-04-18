Getty Images Sport
翻訳者：
ニューカッスルは、獲得からわずか7か月で元ブレントフォードのFWヨアン・ウィッサを売却し、3500万ポンドの巨額損失を計上する方針だ。
ニューカッスル、移籍から数カ月でウィッサ売却を検討
ニューカッスル・ユナイテッドは、加入から1年足らずのウィッサに対し、適切なオファーがあれば売却する方針だ。次の移籍市場で約1500万ポンドでの放出も検討しており、約3500万ポンドの損失を覚悟している。コンゴ民主共和国代表のウィッサは2025年、プレミアリーグで得点を重ねた後、約5000万ポンドでブレントフォードから加入。しかしセント・ジェームズ・パークでの初シーズンは出場機会が限られ、期待通りのインパクトを残せなかった。
『The i Paper』によると、ニューカッスルは1500万ポンド程度のオファーを受け入れる見込みで、その場合、約3500万ポンドの損失となる。クラブは夏の攻撃陣構想を練る中で、オファーを検討する方針だ。
- AFP
ストライカーはハウ監督の攻撃陣で定位置を確保できず苦戦している。
タイズサイドでの厳しいデビューシーズンを経て、ウィッサの去就が話題になっている。エディ・ハウ監督の戦術に定着できず、攻撃陣での序列も下がった。報道によると、ニューカッスルのスカウト陣はすでに再構築に向けた移籍案を検討。移籍金を減額して放出すれば、補強資金を確保できる。
移籍決定は、ニューカッスルのチームバランスの懸念を示している。
ウィッサはブレントフォードで複数シーズンを過ごし、クラブの攻撃を牽引。プレミアリーグで安定した得点力を示し、通算49得点をマークした。
しかし今季はチーム内競争が激しく出場機会が少ない。怪我や不調も重なり、レギュラー定着の機会を逃している。クラブは彼を粘り強く起用するか、早期に放出すかを検討中だ。売却すれば給与構造を再調整し、次期移籍市場で他ポジションに再投資できる。
- Getty Images Sport
ウィッサの将来は依然として不透明だ
移籍市場が開けば、ニューカッスルはウィッサへの関心を精査する見込みだ。報道通り希望価格が大幅に下がれば、欧州やプレミアリーグのクラブが動向を注視するだろう。現時点では、シーズン終盤を迎えるニューカッスルのハウ監督の下、彼は戦力の一員である。残りの試合での活躍次第で、クラブは売却を進めるか、来季もチャンスを与えるかを決めるかもしれない。