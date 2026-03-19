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ニューカッスルは、夏の移籍市場での獲得を見据え、インテル・ミラノのスター選手ピオ・エスポジトを視察するためスカウトを派遣した
ニューカッスル、ミラノでイタリアの新星をスカウト
ニューカッスル・ユナイテッドは、欧州市場で傑出した若手選手を精力的に探しており、フランチェスコ・ピオ・エスポジトが主要なターゲットとして浮上している。同クラブは最近、スカウト活動を強化しており、『トゥット・スポルト』紙によると、土曜日にサン・シーロ・スタジアムにクラブの代表者が姿を見せたという。そのスカウトは、インテル・ミラノとアタランタの1-1の引き分け戦を観戦し、この試合で若きストライカーがゴールを決めた。
世界サッカー界で最も有望な10代の選手の一人と目されるこのストライカーに、関心を寄せているのはニューカッスルだけではない。アーセナルもこのフォワード獲得の噂が絶えないが、ニューカッスルはここ20日間で大きな動きを見せ、獲得競争で優位に立とうとしている。エディ・ハウ監督は前線にダイナミックな存在を加えたいと考えており、イタリアの「ゴールデンボーイ」受賞者であるエスポジートは、クラブのオーナー陣が現在求めている高ポテンシャルな選手の条件にぴったり合致している。
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インテル・ミラノの売却に対する強硬な姿勢
プレミアリーグからの関心が強まっているにもかかわらず、インテル・ミラノは当面、この貴重な戦力を手放すつもりはない。CEOのジェッペ・マロッタ率いるネラッズーリの首脳陣は、チームの核となる選手層を維持することについて、一貫して明言してきた。マロッタは以前、同選手の移籍の可能性について否定的な見解を示し、近い将来に彼を売却するつもりはないというクラブの意向を明らかにしていた。ニューカッスルのスカウト活動が明るみに出た後も、この姿勢は変わっていない。
このイタリアの強豪クラブは、2005年生まれのこのストライカーを攻撃陣の未来と見なしており、彼がイングランド・プレミアリーグの巨額な報酬に誘惑されないよう、すでに手を打っている。 ニューカッスルは、約8000万ユーロ（6900万ポンド／9300万ドル）の価格帯であればインテルと合意できると考えているかもしれないが、イタリアのメディアは、交渉のテーブルに着かせるだけでも、1億ユーロ（8600万ポンド／1億1600万ドル）を超えるオファーが必要になる可能性が高いと報じている。
契約更新の計画が進められている
投資をさらに守るため、インテルはエスポジトを2031年までクラブに縛り付ける大規模な契約延長に向けて動いている。提案されている契約には大幅な給与アップが含まれており、現在の年俸110万ユーロから、シーズンあたり約400万ユーロの報酬パッケージへと引き上げられることになる。この動きは、ニューカッスルやアーセナルがもたらす「イングランドからの誘惑」を未然に防ぐための先制攻撃と見られている。 インテル首脳陣は、選手としての急速な成長を評価しつつ、クラブ側の交渉上の優位性を確保する意向を固めているようだ。
選手側も当面はイタリアに落ち着いているようだ。ラジオCRCのインタビューで、このストライカーの代理人であるマリオ・ジュフレディは、クライアントが現在セリエA首位を走るインテルへの忠誠心を強く強調した。ジュフレディは次のように述べた。「ピオ・エスポジトはインテルで順調にプレーしており、今後10年間、ネラッズーリの未来を担う存在となるだろう。 彼はインテルに夢中だ」と語った。こうした発言は、ニューカッスルが注視しているとはいえ、選手をサン・シーロからセント・ジェームズ・パークへ移籍させることは極めて困難な課題であることを示唆している。
競争力と戦術的適合性
ニューカッスルによるエスポジト獲得の動きは、同クラブの現在の戦力層の厚さや戦術的な優先順位について疑問を投げかけている。 マグパイズにはすでに、このイタリア人若手選手と身体能力や技術面で似た特徴を持つニック・ウォルテメイドが在籍している。一部の観測筋は、ニューカッスルや他のイングランドのクラブとの関連性が、同選手の知名度を高め、ミランでのより良い契約条件を勝ち取るための材料として利用されている可能性があると見ている。しかし、多才で得点力のあるセカンドストライカーを必要としているハウ監督の意向は、依然としてクラブの長期的な補強戦略の重要な要素である。
クラブでの活躍に加え、エスポジートは代表チームにおいても中心的な存在になりつつある。 重要なワールドカップ予選プレーオフを控えて、イタリアのレジェンド、ジジ・ブッフォンはこの若手に全面的な支持を表明し、「ピオ・エスポジートが我らをワールドカップへ導いてくれる」と語った。サッカー界のアイコンからのこのような絶賛と、世界最高額の報酬が支払われるリーグからの関心を背景に、今夏の移籍市場は、このストライカーのキャリアにとって決定的な時期となるだろう。
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