ニューカッスルは、夏の移籍市場での獲得を見据え、インテル・ミラノのスター選手ピオ・エスポジトを視察するためスカウトを派遣した

投資をさらに守るため、インテルはエスポジトを2031年までクラブに縛り付ける大規模な契約延長に向けて動いている。提案されている契約には大幅な給与アップが含まれており、現在の年俸110万ユーロから、シーズンあたり約400万ユーロの報酬パッケージへと引き上げられることになる。この動きは、ニューカッスルやアーセナルがもたらす「イングランドからの誘惑」を未然に防ぐための先制攻撃と見られている。 インテル首脳陣は、選手としての急速な成長を評価しつつ、クラブ側の交渉上の優位性を確保する意向を固めているようだ。

選手側も当面はイタリアに落ち着いているようだ。ラジオCRCのインタビューで、このストライカーの代理人であるマリオ・ジュフレディは、クライアントが現在セリエA首位を走るインテルへの忠誠心を強く強調した。ジュフレディは次のように述べた。「ピオ・エスポジトはインテルで順調にプレーしており、今後10年間、ネラッズーリの未来を担う存在となるだろう。 彼はインテルに夢中だ」と語った。こうした発言は、ニューカッスルが注視しているとはいえ、選手をサン・シーロからセント・ジェームズ・パークへ移籍させることは極めて困難な課題であることを示唆している。







