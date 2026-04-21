25歳のこの選手はアリアンツ・アレーナの首脳陣に強い印象を与え、バイエルンは攻撃陣強化のためブンデスリーガへの招へいを検討している。現時点でクラブ間の公式接触はないが、ニューカッスルは関心を把握している。

バイエルンは近年、ハリー・ケインやマイケル・オリゼなどプレミアリーグからの補強で成功を収めており、再びイングランド市場に注目。2023年にエバートンからニューカッスルへ移籍したゴードンは、イングランド代表のレギュラーに定着している。バイエルンの提示額は約5500万ポンドと報じられるが、ニューカッスルの期待額には届かない。