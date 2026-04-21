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ニューカッスルは、バイエルン・ミュンヘンが法外な評価額に見合う金額を提示すれば、アンソニー・ゴードンの移籍交渉を開始する用意がある。
バイエルン、ゴードンを最優先候補に
25歳のこの選手はアリアンツ・アレーナの首脳陣に強い印象を与え、バイエルンは攻撃陣強化のためブンデスリーガへの招へいを検討している。現時点でクラブ間の公式接触はないが、ニューカッスルは関心を把握している。
バイエルンは近年、ハリー・ケインやマイケル・オリゼなどプレミアリーグからの補強で成功を収めており、再びイングランド市場に注目。2023年にエバートンからニューカッスルへ移籍したゴードンは、イングランド代表のレギュラーに定着している。バイエルンの提示額は約5500万ポンドと報じられるが、ニューカッスルの期待額には届かない。
- AFP
財政的圧力の中、ニューカッスルが価格を決定
『タイムズ』紙によると、ニューカッスルは正式交渉の条件として7500万ポンドの評価額を提示した。補強資金を確保し、不調のチームを刷新するため、主力売却は不可避だ。財政制約と「収益性・持続可能性規則（PSR）」の遵守も売却を急ぐ要因だ。
2030年まで契約が残るゴードンは、夏の陣容刷新に必要な資金を調達する最有力候補だ。この移籍金が実現すれば、クラブ史上2番目の高額売却となり、リヴァプールへ移籍したアレクサンダー・イサクに次ぐ記録となる。
ウインガー、アリアンツ・アレーナへの移籍に前向き
ゴードンは以前リヴァプールに心を動かされた経験があり、ドイツ移籍に前向きだ。新契約を締結したものの、チャンピオンズリーグ常連のバイエルン加入は魅力的な選択肢とされている。代理人は近日、バイエルン幹部と協議を行う見込みだ。 今季欧州ではCL10得点を挙げるなど、彼の活躍は注目されている。
次は何が待っているのでしょうか？
バイエルン・ミュンヘンがリヴァプールやアーセナルを抑え、ゴードン獲得の最有力候補となっている。バイエルンがマグパイズが求める高額移籍金を受け入れる場合、今夏セント・ジェームズ・パークを去るゴードンの移籍報道は大きな話題になるだろう。2026年W杯前か後か、バイエルンがいつ動きを強めるかはまだ不明だ。