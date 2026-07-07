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ニューカッスルは、スイス代表FWヨハン・マンザンビの獲得交渉を開始する見込み。サンドロ・トナリ売却益を充当する。
トナリの臨時収入の再投資
サンドロ・トナリのトッテナムへの移籍で最大1億ポンド（約1億3400万ドル）を獲得し、ニューカッスルは財政的に安定している。中盤の要を失ったが、2026年W杯で評価が急上昇したマンザンビを後継者として早くも確保した。
『The Athletic』によると、マグパイズ（ニューカッスル）は1年以上前からこの20歳の選手を注視し、ブンデスリーガでの力強いドリブル突破と粘り強い守備に感銘を受けていたという。 ジョー・ウィロックの契約が12か月を切ったことで移籍が噂される中、ハウ監督はマンザンビを、アーセナルが注目するブルーノ・ギマランエスと組む現代的な「No.8」として、エネルギーと戦術的柔軟性を同時に提供できる理想的な補強と位置づけている。
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世界舞台での急激な台頭
マンザンビは世界最大の舞台で、欧州トップクラブが注目する理由を証明した。スイス代表では3ゴール2アシストを記録。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では19分の出場ながら2得点を奪った。膝の負傷でコロンビアとのベスト16を欠場すると報じられているが、ニューカッスルの関心は揺るがない。
セルヴェットでキャリアをスタートさせ、2023年にフライブルク下部へ移籍。2024年8月のプロデビュー後、同クラブで58試合9得点を記録している。
守備的MFとして守備に徹するクラブと、攻撃的MFとして前線へ飛び出す代表。その適応力が成長を後押ししている。
夏の採用活動を継続
マンザンビの獲得が実現すれば、彼は野心的な補強戦略の最新ピースとなる。ニューカッスルはすでにホッフェンハイムからバズマナ・トゥーレを5,000万ユーロ（4,300万ポンド／5,700万ドル）で獲得し、欧州の強豪を抑えて財政力を示した。同クラブは、再転売価値が高く即戦力となるエリート若手選手に焦点を当てている。
さらに、18歳のアヤックスMFショーン・ステュールとの交渉も進行中だ。これらの積極的な補強は、戦力補填だけでなく、ハウ監督の下で平均年齢を下げつつ先発の技術力を高める狙いがある。
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ハウ指揮下の戦術進化
マンザンビのプロフィールで最も興味深いのは、戦術的な汎用性だ。フライブルクでは4-2-3-1の守備的MFとして起用されるが、スイス代表では右MFやトップ下でもプレーする。この柔軟性はエディ・ハウが求める現代MFの理想像に一致し、試合中のトランジションや流動的なローテーションを可能にする。
スカウトは、フィジカル、創造性、スタミナを兼備する彼を「完璧な資質」と評価する。
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