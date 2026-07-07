マンザンビは世界最大の舞台で、欧州トップクラブが注目する理由を証明した。スイス代表では3ゴール2アシストを記録。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では19分の出場ながら2得点を奪った。膝の負傷でコロンビアとのベスト16を欠場すると報じられているが、ニューカッスルの関心は揺るがない。

セルヴェットでキャリアをスタートさせ、2023年にフライブルク下部へ移籍。2024年8月のプロデビュー後、同クラブで58試合9得点を記録している。

守備的MFとして守備に徹するクラブと、攻撃的MFとして前線へ飛び出す代表。その適応力が成長を後押ししている。