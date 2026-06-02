英紙『ミラー』によると、ニューカッスルは左ウイング補強の最有力候補にベティスのエザルズーリを挙げている。ゴードンが7000万ポンドでバルセロナへ移籍し、エディ・ハウ監督の補強計画は複雑化した。

24歳のモロッコ代表は今季15得点13アシストをマークし、ベティスのCL初出場に貢献した。