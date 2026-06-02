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ニューカッスルは、アンソニー・ゴードンの後継者を探しており、ワールドカップ出場を目指すウイング選手の5100万ポンドの契約解除条項を行使する可能性がある。
マグパイズがベティスのウイング選手を狙う
英紙『ミラー』によると、ニューカッスルは左ウイング補強の最有力候補にベティスのエザルズーリを挙げている。ゴードンが7000万ポンドでバルセロナへ移籍し、エディ・ハウ監督の補強計画は複雑化した。
24歳のモロッコ代表は今季15得点13アシストをマークし、ベティスのCL初出場に貢献した。
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ウィンガーはプレッシャーの高い環境を歓迎している
バルセロナの下部組織で注目された若手は、トップチーム219試合で41ゴール27アシストを記録。欧州の舞台でも高いパフォーマンスと並外れた自信を示している。
昨年、ベティスがチェルシーと欧州カップ決勝で対戦する前、彼は最高レベルでも通用すると語った。地元紙『ディアリオ・デ・セビリア』に「批判は歓迎だ。奴らを黙らせる。誰が出ようが食ってやる」と語った。
スカウトがモロッコのスター選手を追跡
マグパイズは最近、ベティスの攻撃的選手を綿密に観察するため、2度にわたりスカウトチームを派遣した。スペインでの情報によると、スカウトたちはエルチェ戦とレアル・オビエド戦でのラ・リーガ勝利時の彼のプレーを評価した。特にレアル・オビエド戦では、彼はゴールとアシストの両方で直接貢献している。また、『クロニクル・ライブ』が伝えた最新情報によると、ベティスの首脳陣はニューカッスルがこのウインガーに高い関心を寄せていることを十分に認識しているものの、現時点では正式なオファーは提出されていないという。
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ワールドカップの開催に向けた取り組みが、招致活動に先立って行われる。
ニューカッスルは第一候補の選手へ正式オファーを出す前、あえて静かに移籍交渉を進めている。エザルズーリは現在、モロッコ代表としてワールドカップ出場に向け準備中。トッテナムやアストン・ヴィラも注目する中、ニューカッスルは5100万ポンドの契約解除条項を早期に行使するか決断しなければならない。