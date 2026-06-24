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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

「ニューカッスルは笑っているはずだ！」。ワールドカップで精彩を欠いたイングランド代表アンソニー・ゴードンのプレーを受け、バルセロナには契約のインクが乾いているか確認すべきとの声が出ている。

アンソニー・ゴードン
イングランド 対 ガーナ
イングランド
ガーナ
ワールドカップ
バルセロナ
J. O'Hara
G. Agbonlahor

火曜日のワールドカップ・イングランド対ガーナ戦（0-0）で精彩を欠いたアンソニー・ゴードンは激しい批判を受けている。専門家たちは彼の存在感のなさを指摘し、バルセロナへの高額移籍そのものも疑問視している。元選手たちは、彼が代表で苦戦する姿を見て、この夏の移籍で真の勝者はニューカッスルだと語る。

  • オハラはゴードンの外しを要求している

    ゴードンは火曜日の0-0の引き分けで先発したが、65分で交代。talkSPORTのジェイミー・オハラは「ゴードンは悪かった。ラッシュフォードが先発すべきだ」と主張した。

    オハラは「ゴードンはひどかった。レベルが足りていない。もっと成長が必要だ。軽い怪我の噂があるが、途中出場してインパクトを残したラッシュフォードを先発させるべきだ。彼の方が上」と語った。

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  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    ローブロック対策

    オハラは、ゴードンがガーナ戦でインパクトを残せなかった理由を「相手の堅い守備を崩せなかったから」と指摘した。ボールを持ったときの創造性不足も批判した。さらに彼は「相手はローブロックでコンパクトに守っていた。そんなときはウインガーが試合を決める。 ボールがゴードンに渡るたびに、彼は何もできなかった。彼は良い選手だ。ここで彼を責めようとしているわけではないが、ラッシュフォードの方が優れた選手だ……彼は10分間で3つの決定的なプレーを生み出した。」

    トゥヘル監督は、戦術調整を求める声が高まる中、次戦の攻撃オプションを慎重に検討するだろう。

  • バルセロナの移籍に疑問の声

    5月にニューカッスルから7000万ポンドでゴードンを獲得したバルセロナも厳しい注目を浴びている。期待外れのパフォーマンスを受け、ギャビー・アグボンラホールはこの巨額移籍金を強く疑問視した。

    talkSPORTBreakfastに出演したアグボンラホールは「もし私がバルセロナなら、契約書のインクが乾いたか確認する。 7000万ポンドも払ったのか。ニューカッスルは笑っているだろう。彼は昨季も今ひとつで、初戦もひどかった。なぜ先発し、あれほど長くプレーできたのか。試合中、監督は左サイドに頭を抱えていた。ボールを受けてもトリックはなし。速いサイドバックを前にアイデアが全くなかった」

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ゴードンの今後はどうなるのか？

    イングランドはグループ最終戦のパナマ戦を前に、急いで態勢を立て直さなければならない。勝ち点4でガーナと並ぶため、首位突破には勝利が絶対条件だ。ゴードンは先発から外れるかどうか、結果を待つしかない。一方、バルセロナは高値で獲得した彼が国内リーグ開始までに調子を戻すことを期待し、注目している。