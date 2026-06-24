オハラは、ゴードンがガーナ戦でインパクトを残せなかった理由を「相手の堅い守備を崩せなかったから」と指摘した。ボールを持ったときの創造性不足も批判した。さらに彼は「相手はローブロックでコンパクトに守っていた。そんなときはウインガーが試合を決める。 ボールがゴードンに渡るたびに、彼は何もできなかった。彼は良い選手だ。ここで彼を責めようとしているわけではないが、ラッシュフォードの方が優れた選手だ……彼は10分間で3つの決定的なプレーを生み出した。」

トゥヘル監督は、戦術調整を求める声が高まる中、次戦の攻撃オプションを慎重に検討するだろう。