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Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ニューカッスルはフライブルクとスイス代表のスター選手を5000万ポンドで獲得し、アストン・ヴィラを退けた。

移籍情報
ヨハン・マンザンビ
ニューカッスル
プレミアリーグ
アストン・ヴィラ
SCフライブルク
ブンデスリーガ

ニューカッスルはフライブルクと総額5,000万ポンド超で合意し、スイス代表MFヨハン・マンザンビを獲得。プレミアリーグのライバル、アストン・ヴィラに先んじた。

  • ニューカッスル、マンザンビ獲得決定

    スカイ・スポーツによると、ニューカッスルはフライブルクと、スイス代表MFマンザンビの獲得で総額6000万ユーロ（5100万ポンド）で合意した。この額は同クラブの売却額としてブンデスリーガ記録となる。ニューカッスルは現在、20歳の代理人と最終調整を行い、移籍を迅速に完了させる方針だ。


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    ヴィラ、MF獲得失敗

    プレミアリーグのアストン・ヴィラも戦力強化のため、この才能あるセンターMFの獲得に動いていた。ウナイ・エメリ監督率いるチームは、アマドゥ・オナナが前十字靭帯を損傷したため中盤の補強を探していた。しかし、移籍市場で積極的な「マグパイズ」がヴィラを僅差で制した。

  • ワールドカップでの活躍が印象的だ

    マンザンビは国際舞台でも活躍を続け、スイス代表として2026年ワールドカップで歴史的記録を達成した。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（4-1で勝利）では、途中出場ながら大会史上最年少で1試合2ゴール以上を記録。4試合で3ゴール2アシストの活躍で市場価値が急上昇している。

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    新加入選手がマグパイズを補強

    ワールドカップ終了後、この選手はタイズサイドへ飛び、メディカルチェックを経てエディ・ハウ監督率いるチームに合流する見込みだ。マンザンビは昨季ブンデスリーガで27試合5得点を記録。サンドロ・トナリのトッテナム移籍を受け、彼の加入はニューカッスルの中盤に創造性と活力をもたらすと期待されている。