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ニューカッスルはフライブルクとスイス代表のスター選手を5000万ポンドで獲得し、アストン・ヴィラを退けた。
ニューカッスル、マンザンビ獲得決定
スカイ・スポーツによると、ニューカッスルはフライブルクと、スイス代表MFマンザンビの獲得で総額6000万ユーロ（5100万ポンド）で合意した。この額は同クラブの売却額としてブンデスリーガ記録となる。ニューカッスルは現在、20歳の代理人と最終調整を行い、移籍を迅速に完了させる方針だ。
- AFP
ヴィラ、MF獲得失敗
プレミアリーグのアストン・ヴィラも戦力強化のため、この才能あるセンターMFの獲得に動いていた。ウナイ・エメリ監督率いるチームは、アマドゥ・オナナが前十字靭帯を損傷したため中盤の補強を探していた。しかし、移籍市場で積極的な「マグパイズ」がヴィラを僅差で制した。
ワールドカップでの活躍が印象的だ
マンザンビは国際舞台でも活躍を続け、スイス代表として2026年ワールドカップで歴史的記録を達成した。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦（4-1で勝利）では、途中出場ながら大会史上最年少で1試合2ゴール以上を記録。4試合で3ゴール2アシストの活躍で市場価値が急上昇している。
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新加入選手がマグパイズを補強
ワールドカップ終了後、この選手はタイズサイドへ飛び、メディカルチェックを経てエディ・ハウ監督率いるチームに合流する見込みだ。マンザンビは昨季ブンデスリーガで27試合5得点を記録。サンドロ・トナリのトッテナム移籍を受け、彼の加入はニューカッスルの中盤に創造性と活力をもたらすと期待されている。
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