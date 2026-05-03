『The Athletic』によると、ニューカッスルは今シーズン後もハウ監督を続投させる方針で、クラブとオーナー陣は2026-27シーズンに向けて留任で一致している。

48歳のハウ監督は首脳陣から全面的な支持を受け、厳しいシーズンを過ごしてもセント・ジェームズ・パークに残りたいと考えている。

オーナーが監督交代を検討するという憶測もあったが、クラブは安定性を重視し、ハウに今夏の移籍市場と新シーズンを率いる機会を与える方針だ。



