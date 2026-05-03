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ニューカッスルの首脳陣は「今シーズンの成績は不十分だった」と認め、エディ・ハウ監督の去就を決断した。
PIF、ハウの去就で合意
『The Athletic』によると、ニューカッスルは今シーズン後もハウ監督を続投させる方針で、クラブとオーナー陣は2026-27シーズンに向けて留任で一致している。
48歳のハウ監督は首脳陣から全面的な支持を受け、厳しいシーズンを過ごしてもセント・ジェームズ・パークに残りたいと考えている。
オーナーが監督交代を検討するという憶測もあったが、クラブは安定性を重視し、ハウに今夏の移籍市場と新シーズンを率いる機会を与える方針だ。
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実りある協議
ノーサンバーランドのマットフェン・ホールで開催された年次総会で、ニューカッスルの筆頭株主であるサウジアラビア公共投資基金（PIF）の幹部と協議を行った。
例年開催される行事ではあるが、チームの成績が伸び悩む中、今回は特に重要な会合となった。
今シーズンの低迷は全員が認めつつも、話し合いは前向きに終わり、監督の今後について方向性を共有したという。経営陣がハウ監督を支持する姿勢は、不振を一時的なものであり、指導方針に根本的な欠陥はないとの見方を示唆している。
苦戦を強いられる選挙戦
ハウ監督の下、ニューカッスルは過去数シーズンで飛躍的に成長し、チャンピオンズリーグ出場権を獲得。カラバオ・カップ制覇で数十年ぶりのタイトルも手にした。降格候補だったチームは強豪へと生まれ変わり、サポーターの信頼も得た。
しかし今季は調子を落とし、プレミアリーグ13位、チャンピオンズリーグはベスト16止まりだ。
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2026-27年度を見据えて
ニューカッスルの理事会は、再建期にチームに悪影響を与える不透明さを避けるため、ハウ監督への信頼を表明した。2026年初頭の不振で去就が取り沙汰されたが、彼はクラブの長期ビジョンにコミットしている。
焦点は今、トップ4との差を縮めるための夏の補強へ。PIFの支援と明確な強化ミッションを受け、ハウは当面、ニューカッスルの顔であり続けるだろう。